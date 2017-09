Schilder haben nichts mit Totem zu tun Der Fundort von Mario Richter an der Gründelstraße in Seifhennersdorf und die zerstörten Verkehrszeichen stehen in keinem Zusammenhang.

Nun steht zumindest fest, wann diese zwei Verkehrszeichen zerstört worden sind. © Holger Gutte

Auf den SZ-Artikel „Wie starb Gurgel?“ vom Wochenende hat sich ein Zeuge gemeldet, der zumindest mit einer Videoaufzeichnung nachweisen kann, dass die zwei umgefahrenen Verkehrsschilder an der Gründelstraße in Seifhennersdorf nichts mit dem Tod von Mario Richter zu tun haben. Die Schilder sind nach dessen Aufzeichnungen erst am Montag zerstört worden.

Der 52-Jährige, den alle in Seifhennersdorf nur „Gurgel“ nennen, war am 17. September um 0.33 Uhr an der Gründelstraße im Bereich der Bushaltestelle „Silberteich“ leblos gefunden worden. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. „Gurgel soll am Montag in Dresden obduziert werden. Freunde und Bekannte glauben nicht so richtig, dass er an einem medizinischen Problem gestorben ist. Sie vermuten, dass er vielleicht angefahren worden sein könnte. (SZ/hg)

