Schilder gegen schlechte Luft Was man nicht alles verbieten kann ... Ein Busunternehmen will jetzt ein ganz spezielles Vergehen unterbinden.

Was man nicht alles verbieten kann ... © Rolf Hill

Jablonec/Zittau. An allen Ecken und Enden, in Büros und Ämtern, in Verkaufsstellen und Dienstleistungseinrichtungen und natürlich auch an Verkehrsmitteln weisen kleinen Bildchen darauf hin, was man tun und lassen sollte. Die Palette des nicht Erwünschten reicht vom Rauchen, Biertrinken, Mitbringen von Hunden, Eisessen, über die Handynutzung bis hin zum Blumenpflücken, Fotografieren und Filmen.

Jaroslav Haba, Chef der in Jablonec nad Nisou (Gablonz) ansässigen Firma JH Bus und regelmäßig in Deutschland unterwegs, hat den Verboten eines weiteres hinzugefügt. Er macht einsteigende Fahrgäste bereits an der Tür per Piktogramm darauf aufmerksam, dass eine ganz spezielle Art der Luftverschmutzung unerwünscht ist. (rc)

