Schilder fast ohne Wirkung Die Parkverbote auf der Feldstraße sind ein Hilferuf der Anwohner. Knöllchen muss keiner befürchten, aber anderes.

Ein Hinweis, der teuer werden kann, wer ihn nicht beachtet. © Zschiedrich

Die Feldstraße wird immer häufiger zur Heidenauer Hauptstraße. Jedenfalls, wenn man die hier parkenden Autos betrachtet. Eine Durchfahrt für Anwohner, Kunden oder Patienten und geschweige denn Rettungsfahrzeuge wird schwer bzw. unmöglich. Einige Anwohner wussten sich inzwischen nicht anders zu helfen, als Schilder an ihre Zäune zu machen. Das wiederum findet ein SZ-Leser namens Pietzsch, der sich ohne Adresse und vollständigen Namen an die Redaktion wandte, bedenklich. „Wo bleibt die Ordnung, wenn jeder machen kann, was ihm gefällt? Braucht keine eine Genehmigung für die Schilder?“

Nein, sagt das städtische Ordnungsamt, nachdem es sich vor Ort umgesehen hat. Es handelt sich aktuell um drei unterschiedlich große Schilder, die sich deutlich von offiziellen Verkehrsschildern unterscheiden, sodass sie keine Rechtskraft haben. Das heißt, wer trotzdem parkt, muss kein Knöllchen befürchten. Aber der Grundstückseigentümer kann das Auto auf Kosten des Falschparkers abschleppen lassen Da sich die Schilder an privaten Grundstücksgrenzen befinden, hat die Stadt keinen Grund, sie zu entfernen, sagt Ordnungsamtsleiter Torsten Walther. (SZ/sab)

zur Startseite