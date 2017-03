Schilder-Entwürfe für Mitfahrbänke freigegeben

Wittgendorf/Dittelsdorf. Die Unstimmigkeiten in der Stadtverwaltung wegen der Schilder für die Mitfahrbänke sind ausgeräumt. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) hat die Entwürfe eigenen Angaben zufolge selber freigegeben.

Im Frühjahr 2016 hatte Stadtrat Thomas Kurze (FBZ) den Vorschlag gemacht, Mitfahrbänke in den Ortsteilen aufzustellen. Bis Sommer prüfte die Verwaltung und befand den Vorschlag für umsetzungswürdig. Wittgendorf und Dittelsdorf meldeten Interesse an. Im Herbst hieß es, dass die Mitfahrbänke schnell aufgestellt werden sollen. Was aber nicht passierte, weil sich in der Verwaltung niemand für die Schilder verantwortlich fühlte. Nun soll es laut Zenker „im Frühling“ losgehen. (SZ/tm)

zur Startseite