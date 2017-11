Schildenstraße ist wieder befahrbar Wegen angeblicher Bautrödelei hatten Stadträte das Bauamt und die Firma angegriffen. Jetzt wird sogar vorfristig geliefert.

Bis Freitag war der Knotenpunkt Pestalozzistraße/Schildenstraße in Radebeul noch Baustelle. Jetzt ist die Schildenstraße wieder frei. © Norbert Millauer

Das ist doch mal eine richtig gute Nachricht zum Wochenende. Am Freitagmorgen informierte Stadtsprecherin Ute Leder: Die Bauarbeiten am Knotenpunkt Schildenstraße/ Pestalozzistraße wurden gestern beendet, sodass bereits Donnerstagmittag vorfristig die Verkehrsfreigabe erfolgen konnte.

Damit ist eine wichtige Verbindung zwischen der Meißner Straße zur Autobahnauffahrt Neustadt und nach Dresden wieder offen. Ursprünglich war mit einer Bauzeit bis zum 30. November kalkuliert worden.

Interessant an der Information ist, dass Stadträte noch im Oktober kritisiert hatten, dass der Bau nicht vorankomme, weil wiederholt keine Bauarbeiter auf der Baustelle zu sehen seien. Sogar als Skandal bezeichnete Stadtrat Roland Schreckenbach von den Freien Wählern das Baugeschehen an der Kreuzung von Schildenstraße und Pestalozzistraße.

Radebeuls Straßenbauverantwortliche Marlies Wernicke nahm die Baufirma Steinsetz- und Straßenbaubetrieb Jens Hausdorf GmbH jedoch in Schutz: „Wir haben die Bauzeit von Anfang an reichlich bemessen, weil wir nie wissen, was wir im Untergrund finden.“ Die Baufirma habe sehr kooperativ dazu beigetragen, Rückstände wieder aufzuholen.

