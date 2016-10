Schildbürgerstreich besonderer Art? Im Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler taucht der bislang verwaiste Radlerbahnübergang bei Gelenau auf. Zu Unrecht.

Gut, dass wir keine Schildbürger sind und vorgesorgt haben: Der Radlerübergang ist bereits fertig, jetzt fehlt nur noch der seit 20 Jahren geforderte Radweg nach Pulsnitz. Das Straßenbauamt teilt mit, dass der letzte Abschnitt 2017 starten könnte. © René Plaul

Als ein „Schildbürgerstreich besonderer Art“ hat es der Bahnübergang auf der S 95 bei Gelenau ins aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler geschafft. Dank Mario Barth, der einen guten Draht zum Präsidenten Reiner Holznagel pflegt, wie man der Homepage seiner investigativ-komödiantischen RTL-Sendung „Mario Barth deckt auf“ entnehmen kann. Schon vor einer Weile hat sich der Berliner über die Sachsen bei Kamenz lustig gemacht, um in der beginnenden neuen Staffel nachzuhaken. Am Grundsätzlichen zum Thema hat sich aber nichts geändert.

Der Bahnübergang vor Gelenau war von der Bahn auch mit öffentlichen Mitteln für 700 000 Euro gebaut worden. Um Steuergeld zu sparen, war der geplante Radweg an der S 95 gleich mit beachtet worden, was in einer mit dem Hauptübergang verbundenen kleinen Schrankenanlage mündete. Der Radweg selbst fehlt zwar noch, aber der 3. Bauabschnitt der Trasse zwischen Pulsnitz und Kamenz rückt näher. Das Landesamt für Straßenbau hat jetzt den Bauantrag für 2017 angekündigt. (SZ)

