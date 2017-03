Schildbürgerstreich am Löbauer Töpferberg Auch an anderen Straße sind Arbeiten geplant, weswegen Autos nicht mehr am Fahrbahnrand abgestellt werden dürfen.

„Schild“- Bürgerstreich am Töpferberg in Löbau. © privat

Einen sprichwörtlichen Schildbürgerstreich hat ein SZ-Leser jetzt am Töpferberg in Löbau entdeckt. An der Straße wird seit dem Wochenbeginn gebaut. Deshalb darf nicht geparkt werden. Allerdings ist bei der Beschilderung offenbar ein kleiner Fehler passiert. Das Parkverbot könnte deshalb missverstanden werden. Laut Informationen aus der Löbauer Stadtverwaltung sollen die Arbeiten bis in den Mai dauern. Deswegen ist wohl kaum davon auszugehen, dass das Parkverbot tatsächlich nur am 20. März gilt.

Auch an anderen Straße sind Arbeiten geplant, weswegen Autos nicht mehr am Fahrbahnrand abgestellt werden dürfen. Das betrifft zum Beispiel auch die Friedhofstraße. (SZ)

