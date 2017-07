Schildbürgerstreich Die Tempo-30-Schilder an der Tharandter und Rabenauer Straße sind wieder weg. Das Ende einer Posse?

Erst dran, dann ab, dann wieder dran, jetzt wieder ab: Die Tempo-30-Schilder an der Tharandter und der Rabenauer Straße sind offenbar endgültig Geschichte. Am Donnerstagmittag hat die Stadt die Schilder an der Einmündung zur Südstraße und zur Tulpenstraße wieder demontieren lassen. Ein langes Hin und Her um vier Blechtafeln hat damit sein Ende gefunden. Oder etwa doch nicht?

Rückblick: Nach einer Begehung waren die Verkehrszeichen im vergangenen Herbst abgeschraubt worden. An dem Termin hatten Stadtverwaltung, Polizei und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) teilgenommen. Regelmäßig bewerten sie die Verkehrsführung und Beschilderung auf ihre Sicherheit. Für die Tharandter und die Rabenauer Straße kamen die Experten zu dem Ergebnis, dass die Tempo-30-Schilder weg müssen. Der Grund: Zusätzlich zu den Zeichen warnen „Achtung, Kurve“- Schilder die Autofahrer. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, ist eine Doppelbeschilderung aber nur an besonders gefährlichen Stellen erlaubt – und dazu zählen die Einmündungen laut Unfallstatistik nicht.

Im Stadtrat sah man das anders. Vor allem an der Rabenauer Straße seien durch die Schule und den Weißeritzpark viele Fußgänger unterwegs, hieß es. Nach längeren Diskussionen fasste der Stadtrat schließlich im März einen Beschluss. Darin beauftragen sie den Oberbürgermeister, die Schilder wieder aufzustellen. Wenige Tage später kam das Rathaus dem Wunsch nach und installierte die Schilder wieder – mit dem Hinweis, dass im April erneut eine Begehung ansteht. Diese haben die Schilder überlebt – bis zum Donnerstag.

„Der Stadtrat ist nicht zuständig für die Anordnung von Verkehrszeichen“, erklärt Isabel Siebert, Sprecherin des Lasuv und damit der oberen Verkehrsbehörde. Deshalb sei die Stadtverwaltung in diesem Fall nur der Straßenverkehrsordnung verpflichtet und nicht dem Stadtratsbeschluss.

Vor allem die Fraktion Bürger für Freital hatte sich für das Wiederaufstellen der Schilder starkgemacht. Der stellvertretende Fraktionschef Olaf Wasner zeigt sich am Donnerstag überrascht über die plötzliche Demontage: „Wir Stadträte sind nicht informiert worden, obwohl die Tafeln per Stadtratsbeschluss angebracht worden sind“, sagt er. Die Fraktion ist deshalb enttäuscht. „Muss erst so etwas Schlimmes passieren wie in Tharandt?“, fragt er. Dort war vergangenes Jahr eine Frau beim Queren des Zebrastreifens von einem Auto erfasst worden und gestorben. Um solche Unfälle zu verhindern, sei gerade auf der Rabenauer Straße Handeln gefragt. „Viele Bürger wollten die Schilder damals wieder zurück“, sagt Olaf Wasner.

Anderen Bürgern wiederum scheinen die Tempo-30-Tafeln ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Denn wie Lasuv und Stadt bestätigen, hatte ein Bürger Widerspruch eingelegt. Er forderte einen Abbau der Geschwindigkeitsbegrenzer an der Tharandter Straße. Das Lasuv als Aufsichtsbehörde hatte diesen Widerspruch bei der Begehung im April geprüft. Er ist nun positiv beschieden worden, bestätigt Sprecherin Isabel Siebert.

Weil das Landesamt auch zu dem Schild an der Rabenauer Straße keine andere Auffassung hat, hat die Stadt auch gleich dort in beide Fahrtrichtungen die beiden Verkehrszeichen wieder entfernt, teilt die Stadt mit. Eigentlich habe Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) im Sinne der Bürgernähe und einer maximalen Verkehrssicherheit die Schilder wieder anbringen lassen. „Man mag zu der gefühlten Notwendigkeit dieser 30-Schilder eine andere Meinung haben. Aber als Stadtverwaltung haben wir uns an geltendes Recht zu halten und keine willkürlichen Entscheidungen zu treffen“, sagt Rumberg nun.

Die Fraktion Bürger für Freital will sich mit dem Abbau der Schilder jedenfalls nicht zufriedengeben. „Wir fordern die Stadt auf, Möglichkeiten zu suchen, wie das Problem gelöst werden kann“, sagt Olaf Wasner. So aber könne es nicht bleiben.

