Schikanen mit positivem Effekt? An der Nordstraße in Kamenz bremsen Inseln den Verkehr. Die Stadt ist zufrieden mit der Testphase. Die Situation wird jetzt aber noch einmal überprüft

Die Stadt sieht in den Schikanen auf der Nordstraße in Kamenz einen positiven Effekt. Es sei ruhiger geworden. © Matthias Schumann

Kamenz. Mit mehreren Schikanen will die Stadt Kamenz auf der Nordstraße den Verkehr beruhigen und Laster fernhalten. Ob das funktioniert, daran gibt es offenbar auch Zweifel. Die äußerte jetzt ein Leser am SZ-Telefon.

„Durch ein Bündel von Maßnahmen sollte auf die Verkehrssituation auf der Nordstraße reagiert werden“, erklärt Rathaussprecher Thomas Käppler. Hintergrund seien unter anderem Schreiben einzelner Anwohner der Nordstraße gewesen. Hinzu kam eine Unterschriftensammlung von Anwohnern der Nordstraße und Anliegerstraßen mit immerhin über 90 Unterschriften, die an die Stadtverwaltung gerichtet worden war.

Die Stadt reagierte und montierte Mitte des Vorjahres kurz nach dem Kreisel in Bernbruch zwei sogenannte Verschwenkinseln sowie eine weitere in der Nähe Nordstraße/Karl-Marx Straße. Landläufig auch als Schikanen bezeichnet. Rathaussprecher Thomas Käppler erklärt, welche Erfahrungen bisher gesammelt wurden. Dabei will sich die Stadt nicht nur auf das Bauchgefühl verlassen: „Aus unserer Sicht entfalten alle drei Verschwenkinseln ihre Wirkung.“ So seien die gefahrenen Geschwindigkeiten sowohl an den Inseln, als auch danach gesunken. Außerdem sei insgesamt eine Reduzierung des Lkw-Verkehrs auf dieser städtischen Straße erreicht worden. Dies lasse sich durch Fakten belegen, die in diesem Falle eine exaktere Auskunft geben als gefühlte Verkehrslagen von einzelnen, hält die Stadt den Zweiflern entgegen. Dass langsamer gefahren werde und auch der Lkw-Verkehr zurückgegangen sei „wurde auch dadurch erreicht, dass streckenweise auf der Nordstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern für Laster angeordnet wurde, auf die rechtzeitig nach der Kreuzung Oststraße/Hoyerswerdaer Straße sowie am Kreisel Bernbruch hingewiesen wird“, erklärt Thomas Käppler.

Zurzeit werde auch ein Lärmschutzgutachten für die Nordstraße erarbeitet. Für das seien noch entsprechende Messungen bis Mitte März zu realisieren. Voraussichtlich werde dieses Lärmschutzgutachten Mitte April vorliegen. Im Übrigen habe es im Rathaus bisher keine Anrufe oder Hinweise von Anwohnern der Nordstraße gegeben, die prinzipiell gegen die Inseln waren oder deren Wirkungen infrage stellten, schätzt Thomas Käppler ein. Das angeschnittene Problem einer Anwohnerin der Nordstraße über die zwei Schikanen nach dem Kreisverkehr in Bernbruch habe im gemeinsamen Gespräch mit ihr, dem Ortschaftsrat und der Stadtverwaltung geklärt werden können. Im beiderseitigen Einverständnis sei es dann zu keiner Versetzung der Verschwenkinseln gekommen.

Thomas Käppler stellt fest: „Insgesamt werden wir aber die Ausführungen des Lesers noch einmal mit zum Anlass nehmen, dass sich der Ordnungsausschuss und der Bau- und Entwicklungsausschuss mit dieser Angelegenheit befassen.“

Anzumerken ist noch, dass für 2018 Mittel für die Markierung auf der Nordstraße im Haushalt eingeplant sind. Allerdings sei zu beachten, dass in diesem Jahr wahrscheinlich ein Kreisverkehr an der Kreuzung Nordstraße/An der Windmühle/Siedlungsweg getestet wird. Beides müsste dann miteinander abgestimmt werden.

