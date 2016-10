Schifftorvorstadt ist nur über Markt zu erreichen

Pirnas Schifftorvorstadt lässt sich im Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 7. November für Kraftfahrer nur auf einem Umweg über den Markt zu erreichen. Zum einen lässt die Stadt vom 27. bis 29. Oktober Flutschäden von 2013 am Kreisverkehr des Elbeparkplatzes beseitigen. Zudem ist in diesem Zeitraum auch die Badergasse im Kreuzungsbereich zur Straße Am Zwinger dicht, weil Arbeiten an der Brückendurchfahrt stattfinden. Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist daher die Zufahrt zur Altstadt an diesen drei Tagen nicht möglich. Zum anderen wird vom 1. bis 7. November der letzte Abschnitt der Trasse Am Zwinger zwischen Badergasse und Steinplatz saniert. Der Bauabschnitt wird dafür voll gesperrt. Während der beiden Bauvorhaben kann die hintere Schifftorvorstadt lediglich über die Route Lange Straße, Badergasse, Marktplatz, Schlossstraße, Obere Burgstraße, Teufelserker, Niedere Burgstraße und Steinplatz erreicht werden. (SZ/mö)

zur Startseite