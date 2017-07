„Schiffstransport spielt fast keine Rolle mehr“ Durch neue Zahlen sehen sich die Grünen in ihrer Kritik am Hafenausbau bestätigt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hafenidylle: Ein Blick von oben auf die Riesaer Hafenanlagen, in der Mitte verläuft die B 182 durchs Bild. Im vergangenen Jahr wurden von dort knapp 4 000 Container verschifft – im Gegenzug gingen aber per Bahn fast 28 000 Container auf die Reise. © Lutz Weidler Hafenidylle: Ein Blick von oben auf die Riesaer Hafenanlagen, in der Mitte verläuft die B 182 durchs Bild. Im vergangenen Jahr wurden von dort knapp 4 000 Container verschifft – im Gegenzug gingen aber per Bahn fast 28 000 Container auf die Reise.



Die Grünen werden wohl keine Freunde des geplanten Riesaer Hafenausbaus mehr. Daran ändert auch die aktuelle Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katja Meier nichts. Die verkehrspolitische Sprecherin hatte wissen wollen, wie viel Güter im vergangenen Jahr vom Riesaer Hafen aus per Schiff, per Lkw oder per Bahn auf die Reise gingen.

Betrachtet man den Güterumschlag nach Gewicht, liegt der Lkw-Verkehr weit vorn, gefolgt von der Bahn. Zählt man die transportierten Container, führt die Bahn, gefolgt vom Lkw. Der Transport per Schiff aber landet in beiden Fällen weit abgeschlagen (siehe Grafik): 2016 wurden sechs Prozent der Güter auf der Elbe transportiert, zehn Prozent der Container. Das ist zwar ein kleiner Anstieg im Vergleich zu 2015. Dennoch ist Katja Meier kritisch. „Für die letzten beiden Jahre bedeutet das: Negativrekord! Damit spielt der Schiffsverkehr praktisch keine Rolle mehr.“

Angesichts dieser Zahlen könne die Politikerin ihre Kritik an den Ausbauplänen des Riesaer Hafens nur aufrechterhalten. „Hier droht Steuergeldverschwendung!“ Der bestehende Hafen sei auch perspektivisch für den Umschlag von Waren von und auf Schiffe völlig ausreichend dimensioniert. „Die Erweiterung ist, wenn überhaupt, nur für die Verkehrsträger Lkw und Bahn notwendig. Allerdings frage ich mich, ob es dafür nicht geeignetere Standorte gibt.“ Schließlich seien weder Bahn noch Lkw an die Elbe gebunden.

Beim Hafenbetreiber, der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) sieht man das anders: Dort verweist man stets auf die sogenannte Trimodalität als Vorteil des Standorts Riesa: Die Verknüpfung von Lkw, Bahn und Schiff sei entscheidend – vor allem deshalb, weil sowohl das Straßennetz als auch die Schienen Richtung Nordseehäfen ausgelastet seien. Der Anteil der Schiffstransporte ließe sich steigern, wenn die Elbe endlich wieder ordnungsgemäß unterhalten werde – so wie vor der Flut 2002. Schon der Ausbau weniger Engstellen in Sachsen-Anhalt würde helfen. Darauf hätte sich die Politik auch im sogenannten Gesamtkonzept Elbe geeinigt.

Die Grünen-Politikerin Katja Meier lehnt die Hafenerweiterung nicht nur wegen häufiger Niedrigwasserperioden ab, sondern auch wegen der Hochwasserproblematik und der mit einer Hafenerweiterung prognostizierten Zunahme des Schwerlastverkehrs im Stadtteil Gröba. In ihrer Kleinen Anfrage hatte sie auch wissen wollen, an wie vielen Tagen die Elbe im vergangenen Jahr überhaupt schiffbar war – und wie oft die Fahrrinne zu wenig Wasser führte. Das Sächsische Verkehrsministerium ließ diese Fragen unbeantwortet – und verweist nach Berlin: Für Ausbau und Unterhaltung der Bundeswasserstraße Elbe sei die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zuständig, die zum Bundesverkehrsministerium zählt. Katja Meier sieht das kritisch. „Wenn die Staatsregierung allerdings nicht einmal diese Fragen beantworten kann, weiß ich nicht, auf welcher Grundlage die Ausbaupläne des Riesaer Hafens bewertet werden sollen.“

Ebenfalls unbeantwortet blieb die Anfrage der Politikerin, wie viel Gefahrgut im Riesaer Hafen umgeschlagen werde. Dazu lägen keine Angaben vor, so das Dresdner Ministerium. „Ich wundere mich über die Verschwiegenheit der Staatsregierung, was die Umschlagmenge von Gefahrgütern betrifft“, sagt Katja Meier. Laut sächsischem Wirtschaftsministerium ist eine Lagerung von Gefahrgütern im Riesaer Hafen nicht genehmigt. Umschlag und transportbedingte Zwischenabstellungen allerdings seien genehmigungsfrei. Die Grüne will dazu noch einmal nachhaken.

