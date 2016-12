Schiffsanleger-Umbau rückt näher Knapp eine Million Euro sind nötig, damit dort Boote aller Art anlegen können.

Der Tauchritzer Hafen ist eine der Anlegestellen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Der Bootsverkehr auf dem Berzdorfer See hat in diesem Jahr um 30 Prozent zugenommen. Das geht aus Zahlen hervor, die Manfred Dahms von den Lausitzer Wasserfreunden am Montag vor dem Planungsverband des Sees in Schönau-Berzdorf nannte. Allerdings standen auch mehr Segeltage als im Vorjahr zur Verfügung, als die Genehmigung sehr spät eintraf. Dahms ist sich sicher, dass die Zahl der Segler und Bootsfahrer in den nächsten Jahren steigen wird.

Damit sie künftig auch die vier vorhandenen Schiffsanlegestellen nutzen können, sollen sie für rund 897000 Euro so umgebaut werden, dass Segel- und Motorboote, aber auch kleine Ausflugsdampfer anlegen können. Im Moment ist das nicht möglich, weil der Abstand zwischen Wasserfläche und Anlegestelle zu hoch ist. Das Geld soll zu 90 Prozent vom Sächsischen Wirtschaftsministerium kommen, in die restlichen zehn Prozent müssen sich Schönau-Berzdorf und Görlitz teilen – und zwar im Verhältnis 1:3, da Görlitz drei der vier Schiffsanlegestellen besitzt. Der Görlitzer Stadtrat soll noch im Dezember über das Projekt entscheiden. Wenn die Schiffsanleger umgebaut sind, werden sie den Steuerzahler 1,7 Millionen Euro gekostet haben, in den Bau flossen bereits 800000 Euro. (SZ)

