Schiffsanleger fit für die neue Saison

Die Hotelschiffsaison in Meißen kann beginnen. In den letzten Tagen gab es umfangreiche Arbeiten. So wurde der Anleger an der Siebeneichener Straße komplettiert, indem der Ponton aus seiner Übergangsbehausung geholt und vor Ort zusammengebaut wurde.

Damit können die Hotelschiffe wieder in Meißen anlegen. Am Anleger werden vor allem die Schiffe Astrild und Behla der Viking Cruises während ihrer Kreuzfahrten festmachen. Auf der Route Berlin – Decin machen diese auch in Wittenberg, Dresden und Potsdam halt. (SZ)

