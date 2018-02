Schiffsanleger fit für die neue Saison

Die Anlegestelle der Kabinenschiffsanleger Donau-Elbe GmbH in Meißen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Meißen. Die Hotelschiffsaison und mithin das Anlegen in Meißen kann beginnen. In den letzten Tagen gab es umfangreiche Arbeiten. So wurde der Anleger an der Siebeneichener Straße jetzt komplettiert, indem Arbeiter der Firma Mentner Krane den Ponton aus seiner Übergangsbehausung geholt und vor Ort komplett zusammenmontiert haben. Ihr Kran hatte dabei mehr als sechs Tonnen am Haken. Bis zu zehn Tonnen hätten es sein dürfen. Insgesamt wurden sechs schwere Ketten montiert, die den Ponton sichern.

Damit kann nun die Saison für die Hotelschiffe, die in Meißen anlegen, losgehen. Am Anleger unterhalb der Siebeneichener Straße werden vor allem die Schiffe Astrild und Behla der Viking Cruises während ihrer Kreuzfahrten festmachen. Auf der Route zwischen Berlin und Decin machen die Schiffe unter anderem auch in Wittenberg, Dresden und Potsdam halt. (SZ)

