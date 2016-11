Schiffsanleger beschäftigt Stadt Im Sommer geriet die Verwaltung in Erklärungsnot, weil Schiffe für das Anlegen am Elbkai nicht zahlen mussten.

Der Schiffsanleger in Meißen. Wie verhält sich die Stadt in Zukunft in Sachen Elbanleger? © SZ/Archiv

Wie verhält sich die Stadt in Zukunft in Sachen Elbanleger? Mit dieser Frage wollen sich die Mitglieder im öffentlichen Teil des Sozial- und Kulturausschusses an diesem Mittwoch, 17 Uhr, im kleinen Ratssaal erneut beschäftigen.

Zuletzt hatte es im Sommer Verwirrung gegeben, weil der Stadt ein Betrag von 368,90 Euro regelmäßig verloren ging, wenn ein Hotelschiff am Elbkai über Nacht lag. Gleiches gilt, wenn ein Schiff am Tag länger als acht Stunden anlegt. Sind es nur zwei Stunden, waren und sind es immer noch 249,90 Euro. Im Jahr können da schon mal 100 000 Euro zusammenkommen – Geld, das die Stadt bisher nicht kassierte, dieses womöglich aber durchaus tun könnte.

Schließlich gibt es eine gültige Entgeltordnung für das Anlegen und Liegen von Schiffen am Elbkai Meißen. Allerdings hatte die Stadt überraschenderweise mitgeteilt, schon länger kein Geld mehr an den beiden Anlegestellen A und B von Schiffsbetreibern eingenommen zu haben. Stattdessen sei etwa der Elbkai an einen privaten Besitzer vermietet worden, der einen jährlichen Festpreis an die Stadt entrichte, selbst aber sogar noch mehr Geld einnimmt, als das Meißen mit seiner Entgeltordnung tun würde.

Inzwischen kümmert sich das Amt für Stadtmarketing um das weitere Vorgehen in Sachen Schiffsanleger der Stadt. Was es hier Neues gibt, soll am kommenden Mittwochabend berichtet werden.

