Schifferfastnacht und Schifferparty Der Schifferverein Königstein lädt am Wochenende zur Feier ein.

Eine Delegation von der Schiffergesellschaft Elbe Prossen und vom Schifferverein Königstein im vergangenen Jahr. © Archivfoto: Daniel Förster

Königstein. Nachdem Prossen am vergangenen Wochenende die Saison der Schifferfastnächte im oberen Elbtal eröffnete, legen nun die Königsteiner nach. Am 27. Januar lädt der Schifferverein Königstein ab 11 Uhr zur Feier dieses alten Brauchs. Eine Neuerung gibt es dieses Jahr. Dirk Dietrich vom Verein teilt mit, dass die Hafenbar dieses Jahr erstmals im Treffpunkt sein wird. Sie öffnet aber wie gewohnt um 11 Uhr. Um 13 Uhr stellen sich die beteiligten Vereine am Stadtplatz zum Umzug auf. Eine Dreiviertelstunde später ist der Fahnenausmarsch und 14 Uhr startet der Umzug der Vereine und der historischen Schiffsmodelle durch die Stadt. Begleitet wird der von der Schalmaienkapelle Bad Gottleuba. Um 19 Uhr beginnt der Schifferball mit Boldti’s Disco, auch erstmalig im Saal des Treffpunkts. Der Eintritt beträgt 5,95 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr. (SZ/kk)

