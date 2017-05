Schifferball in Portugal Eine Schifferfastnacht gibt es nicht nur an der Oberelbe. Die Stadt Lagos feiert ihre Seefahrertradition ganz ähnlich.

Blickfang des Umzuges in Lagos waren die Bauchtänzerinnen mit rhythmischen Bewegungen und schwingenden Säbeln. © Andreas Fels

Ein Umzug mit Schiffsmodellen, Fahnenträgern und Tänzern – irgendwie kommt dem Reisenden das alles sehr bekannt vor. Die Szene spielt sich allerdings nicht zur Schifferfastnacht im oberen Elbtal ab, sondern an der Südküste Portugals, in Lagos. Der „Schifferball“ heißt hier „Fest der Entdeckungen“, findet alljährlich Anfang Mai statt und präsentiert sich mit einem Festumzug fast so wie bei uns. Zuerst kommt das Stellen zum Umzug mit dem dazugehörigen Durcheinander. Dann setzt sich eine Kapelle in Marsch, dominiert von Blasinstrumenten und Trommeln, die für gehörigen Lärm sorgen. Verbindende Elemente sind das Wasser, Fahnen und Standarten sowie Schiffsmodelle. Eine Uniformität des Umzugs wie etwa in Rathen fehlt allerdings gänzlich. Dafür sind der Kreativität, wie bei den Vereinen in Postelwitz, Schmilka und Prossen, auch hier keine Grenzen gesetzt.

Noch eine Gemeinsamkeit gibt es: Weder die Umzüge im oberen Elbtal noch der Umzug an der Algarve haben wirklich etwas mit Fasching zu tun. Im oberen Elbtal begrüßten die Schiffer den Eisaufbruch der Elbe, den Frühling und den neuerlichen Broterwerb nach der Arbeitslosigkeit im Winter. In Portugal freuten sich die Seefahrer über ihre Entdeckungen und eine wohlbehaltene Rückkehr aus fernen Ländern. In dieser Hinsicht haben vor allem portugiesische Seefahrer enorme Pionierarbeit geleistet. Da war der vermutlich in Lagos geborene Gil Eanes. Ihm gelang es im Jahre 1434, das nordwestafrikanische Kap Bojador, deutsch eher bekannt als „Kap des Schreckens“ oder „Kap ohne Wiederkehr“ zu umschiffen. Bis dahin endete dort die bekannte Welt. Weiter südlich vermutete man Seeungeheuer, kochendes Wasser und Hautverbrennungen durch die extreme Sonneneinstrahlung. Da es in Richtung Äquator immer heißer wurde, kehrten die meisten Kapitäne um.

Eanes segelte weiter und bekam dafür in Lagos ein Denkmal gesetzt mit der sinngemäßen Inschrift, dass er dem neuzeitigen Menschen das alte Meer geöffnet habe. Bekannter noch ist Vasco da Gama. Im Jahre 1498 entdeckte er den südlichen Seeweg nach Indien und wurde dafür vom portugiesischen König Johann III. zum Vizekönig von Indien ernannt. Der dritte wichtige Mann war Heinrich der Seefahrer, Sohn König Johanns I. und Bruder König Eduards I. von Portugal. Er ist als Gouverneur der Algarve zwar nie zur See gefahren, hat aber ab 1418 eine Reihe von Entdeckungsreisen veranlasst und so seinen Beinamen erhalten.

Ob die Umzugsteilnehmer in Lagos über all diese Fakten und Zusammenhänge Bescheid wissen, ist nicht so wichtig. Vielmehr zählt hier in Portugal der Spaß an der Sache. Und so folgen den portugiesischen Adligen hoch zu Ross die kirchlichen Würdeträger, begleitet von Nonnen und Mönchen. Die meisten Augen und Fotografen richten sich auf die Bauchtänzerinnen, die sich elegant in den Hüften wiegen und ihre Säbel schwingen. Es folgt ein großes Schiffsmodell mit einer Sklavin an einer Fußkette im Schlepptau. Alle Höhen und Tiefen des 15. Jahrhunderts sollen beim „Festival dos Descobrimentos“, dem „Fest der Entdeckungen“ ausgelotet werden. Begleitet wird der alljährlich stattfindende Fest-Höhepunkt der Stadt Lagos von einem umfangreichen Vortrags- und Ausstellungsprogramm.

