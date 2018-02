Schiffer ziehen über die Bundesstraße Durch die traditionelle Schifferfastnacht kommt es am Wochenende zu Behinderungen.

Ordentlich Stimmung, wie auch schon im vergangenen Jahr, wird auch dieses Wochenende zur Schmilkaer Schifferfastnacht erwartet. © Archiv/Marko Förster

Schmilka. Wegen der traditionellen Schifferfastnacht kommt es auf der Bundesstraße B 172 im Bad Schandauer Ortsteil Schmilka am Sonnabend, dem 24. Februar, zu Verkehrsbehinderungen. Zwischen 13.30 und 14.30 Uhr wird die Straße wegen des Festumzugs komplett gesperrt sein, teilt der veranstaltende Schifferverein Eintracht mit. In Schmilka wird am Sonnabend bereits zum 122. Mal die Schifferfastnacht gefeiert. Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Freitagabend mit dem „Auftakeln“ im Mehrzweckgebäude. Gegen 19 Uhr eröffnet die diesjährige Steuerfrau die Fastnacht mit einem Feuerwerk. Am Sonnabend geht es mit dem Wecken der Bewohner ab 6 Uhr los. Nach dem Festumzug ist Kinderfasching im Mehrzweckgebäude an der Elbe und abends ab 19 Uhr der Schifferball in der Mühle. (SZ/gk)

