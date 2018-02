Schiffer legen zeitweise Bundesstraße lahm Wegen eines Fastnachtsumzugs in Postelwitz ist die B 172 zeitweise voll gesperrt.

Postelwitz. Der Schifferverein Fortuna Postelwitz veranstaltet am Sonnabend, dem 3. Februar, seinen traditionellen Fastnachtsumzug. Los geht es gegen 11 Uhr an den Steinbrüchen. Von dort zieht das bunte Völkchen auf der Bundesstraße B 172 Richtung Bad Schandau. Die Straße ist deshalb bis 13 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Auf dem Parkplatz der Feuerwehr Bad Schandau wendet der Festumzug, um wieder zurück zu den Steinbrüchen im Ortsteil Postelwitz zu marschieren. Abends steigt der Schifferball im Vereinshaus. Am Sonntag, dem 4. Februar, ist dort ab 10 Uhr Frühschoppen. Die Kinder müssen sich aber noch etwas gedulden. Den Kinderfasching im Vereinshaus gibt es am Sonntag, dem 25. Februar. Los geht es ab 14.30 Uhr. (SZ/gk)

