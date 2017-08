Schiffe elbaufwärts ziehen Die Krippener betätigen sich zu ihrer Kirmes traditionell als Treidler. Aber sie feiern natürlich nicht nur sportlich.

Wenn in Krippen Kirmes ist, dann kommen die starken Männer zum Zuge. © Marko Förster

Der Bad Schandauer Ortsteil Krippen bereitet sich derzeit auf seine Kirmes vor. Drei Tage lang wird dann auf den Wiesen an der Elbe gefeiert. Am Freitag ist gegen 19.30 Uhr Eröffnung mit Bieranstich des Bürgermeisters und anschließendem Kirmestanz im Festzelt. Für die Kinder wird mit Einbruch der Dunkelheit ein Lampionumzug veranstaltet. Der schönste Lampion wird prämiert. Danach ist ein Feuerwerk geplant. Am Sonnabend beginnt 11 Uhr das Vogelschießen. 14 Uhr startet der traditionelle Treidelwettbewerb. Wie in frühen Vorzeiten muss dann ein Schiff vom Ufer aus mit Seilen flussaufwärts gezogen werden. Lustig wird es auch beim WC-Becken- und Stiefelweitwurf zugehen. Der Tag klingt am Abend mit Disco aus. Am Sonntag spielen die Krippentaler ab 10 Uhr zum Frühschoppen auf. Dazu wird es beim Mannschaftswettbewerb der Vereine und beim Volleyball sportlich. Noch sind Anmeldungen dazu möglich. Schausteller bieten an allen Tagen Unterhaltung. (SZ/gk)

Kirmes Krippen, 25. bis 27. August

zur Startseite