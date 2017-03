Schiffe bleiben im sicheren Hafen Aus Furcht vor Polizeikontrollen gab es beim Faschingsumzug in Reinhardtsdorf nur kleine Modelle aus Prossen. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen.

Mit ihrem Modell vom Schlepper „Sachsen“ sorgen die Mitglieder der Schiffergesellschaft Elbe Prossen bei jedem Umzug für Aufsehen. © Dirk Zschiedrich

Zum ersten Mal seit Jahren fehlten die riesigen Schiffsmodelle im Karnevalsumzug in Reinhardtsdorf. Mit denen ist der Schifferverein Prossen bisher immer angerückt. Die Mitglieder waren zwar auch am 25. Februar dabei, aber nur mit tragbaren Miniaturen. Jetzt wurde der Grund für die Abstinenz bekannt: Die Polizei hatte eine Kontrolle angekündigt. „Wir erhielten diese Information relativ kurzfristig und waren verunsichert“, erklärt Peter Clemens von den Prossener Schiffern.

Die befürchteten, dass die Polizei die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge überprüfen könnte. Die ist aber nur eingeschränkt gegeben, denn die selbstfahrenden Schiffsmodelle haben keinen TÜV und auch keine ordnungsgemäße Beleuchtung. „Inwieweit die Polizei darauf Wert gelegt hätte, konnten wir in der Kürze der Zeit nicht mehr klären“, sagt Clemens. So entschied man sich für die Sicherheitsvariante und ging als Delegation zu Fuß.

Bisher hatte die Polizei, die für den fließenden Verkehr zuständig ist, bei der Überführung der Karnevalswagen oder Schiffsmodelle immer ein Auge zugedrückt. Erstens war noch nie etwas Gravierendes passiert. Und zweitens betreiben die Prossener einen enormen Aufwand, um die Überführung so sicher wie möglich zu gestalten. Dabei hilft ihnen die örtliche Feuerwehr. Der Transport wird von einem Feuerwehrauto mit Blaulicht angeführt und ein weiteres bildet den Abschluss. So war es auch beim Faschingsumzug in Bad Schandau am vergangenen Wochenende.

Noch nicht das letzte Wort gesprochen

Für den Präsidenten des Reinhardtsdorfer Karnevalsklubs, Olaf Ehrlich, wäre das fatal für die Tradition, wenn mit zusätzlichen Auflagen Teilnehmer abgeschreckt werden würden. Zur Absicherung ist Polizeipräsenz bei Großveranstaltungen aber zu begrüßen. Dennoch stellte Ehrlich, der auch Bürgermeister von Reinhardtsdorf ist, zur jüngsten Gemeinderatssitzung infrage, ob er nächstes Jahr noch mal eine verkehrsrechtliche Anordnung für den Umzug beantragt. „Das ist vielleicht etwas provokativ gewesen“, sagt er, habe aber einen ernsthaften Hintergrund. Die Zukunft hänge davon ab, ob die Auflagen verschärft würden und ob die Versicherung noch bezahlbar ist, die der veranstaltende Verein für den Umzug abschließt. Darüber würden die Reinhardtsdorfer aber noch mal gesondert abstimmen, heißt es.

Wollten die Prossener auf Nummer sicher gehen, müssten sie ihre Schiffe mit einem Tieflader zu den Umzügen transportieren. Was für den Verein nicht bezahlbar ist. Weil die Strecke hinauf auf den Berg nach Reinhardtsdorf wesentliche länger ist als nach Bad Schandau, habe man sich dieses Jahr gegen eine Überführung der Schiffe nach Reinhardtsdorf entschieden. Das solle aber nicht als Abwertung betrachtet werden, heißt es aus Prossen. Bis zum nächsten Jahr habe man ja Zeit, sich vorzubereiten.

Aus Sicht der Polizei waren die Einsätze zu den Umzügen reine Routine. „Wir haben keine Kontrollen durchgeführt“, erklärt Polizeisprecher Thomas Geithner. Der Schwerpunkt der Bürgerpolizisten vor Ort habe eindeutig im Bereich der Verkehrsregulierung gelegen, heißt es. Alleiniger Hintergrund dafür sei die prognostizierte Teilnehmerzahl von 3 000 Menschen gewesen. Besondere Sicherheitsbedenken habe es aber nicht gegeben.

