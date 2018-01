Schiff kann jetzt bespielt werden Die erste der geplanten Spielanlagen steht. Wann die anderen Geräte kommen, kann keiner sagen.

Die fünfjährige Lacey probiert das neue Spielgerät in der Wappenhenschanlage aus, das jetzt freigegeben wurde. Es ist nicht mehr aus Holz und damit wesentlich haltbarer aus das Spielschiff Hoppetosse. © Dietmar Thomas

Döbeln. Seit einigen Tagen können Döbelns jüngste Freizeitpiraten das neue Spielgerät in der Wappenhenschanlage entern. Es ist der Ersatz für das hölzerne Spielschiff Hoppetosse, das vor fast zwei Jahren wegen Baufälligkeit gesperrt und später abgebaut wurde. Die neuen Geräte mit Rutsche und Klettermöglichkeiten erinnern zumindest entfernt an ein Schiff und waren noch im vergangenen Jahr aufgebaut worden. Jetzt hatte der städtische Bauhof den Fallschutzkies eingebaut. Am Dienstag sei die gesamte Spielanlage auch noch von einem Prüfdienst abgenommen worden, sagte Michael Thürer von der Stadtverwaltung. Es habe keine Beanstandungen gegeben. Ein Federtier müsse noch montiert werden.

Damit ist zumindest dieses Kapitel einer gefühlt unendlichen Geschichte abgeschlossen. Ein neuer Spielplatz soll nämlich auch in der Parkanlage am Hauptbahnhof errichtet werden. Den Beschluss hatte der Stadtrat schon im Oktober 2016 gefasst. Aber die Firma, die die Geräte aufstellen soll, kann nicht liefern. „Die Geräte sind gut, aber die Wartezeit ist lang. Die Geräte sollen aber jetzt kommen“, so Thürer. Wenn die Witterung es zulässt, werden sie dann aufgebaut. Der Mattenzaun, der um den Spielplatz am Hauptbahnhof gezogen werden soll, sei schon da und müsse nur noch aufgestellt werden. Auch in der Döbelner Innenstadt und im Braunschen Garten sollen Spiel- und Experimentiergeräte montiert werden. „Wir warten täglich auf die Lieferung“, so Thürer.

