Schießscheiben sausen auf Druckknopf Den Kugelhupf in Nauhain mit Schießhalle, Bowlingbahn und den Gastraum gibt es seit 20 Jahren. Es gibt einige Veränderungen.

Die Mitglieder des Sportschützenvereins Nauhain 2001 warten und betreuen die Schießanlage des Kugelhupfes in Nauhain. Peter und Rosmarie Rost vom Verein sind auch Schießleiter. © Dietmar Thomas

Auf Knopfdruck bewegen sich die Schießscheiben rasant durch die Schießhalle des Kugelhupfes in Nauhain. Auch ein Stopp in der gewünschten Entfernung ist möglich. „Dieses System ist nicht nur sicherer, sondern spart auch Zeit, die anderweitig genutzt werden kann“, sagte Enrico Windler im Auftrag des Inhabers Giacomo Linke.

Der Kugelhupf in Nauhain bietet verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Hier können Zielgenauigkeit und Ausdauer beim Schießen oder beim Bowling getestet werden. Wer lieber feiern will, hat dazu die Möglichkeit in einem gemütlich eingerichteten Gastraum mit großer Terrasse. Der kann seit diesem Jahr für Feiern gebucht werden. Den Kugelhupf gibt es seit 20 Jahren.

Im unteren Bereich des Gebäudes befindet sich die Schießhalle. „Sie wurde erst kürzlich auf den modernsten Stand gebracht und ist auch für Behörden geeignet“, so Enrico Windler. Giacomo Linke hat komplett umgerüstet. „Früher wurden die Scheiben, die sich maximal 25 Meter vom Schießstand befinden, mit der Hand nach hinten oder an eine andere Stelle geschoben, falls der Schütze weniger Abstand zur Scheibe will. Das ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt“, so Windler. Deshalb wurde die Anlage komplett umgerüstet. Geschossen werden kann mit Pistole, Revolver, Gewehr oder Kleinkaliber. Die Schießhalle nutzen die Mitglieder des Sportschützen Nauhain 2001 zum Trainieren, die Jäger zum Anschießen und die Laien aus Interesse. „Hier muss man sich zum einen konzentrieren und kann zum anderen dabei abschalten“, sagte Enrico Windler. Doch wer denkt, dass er einfach mal einen Schießstand nutzen kann, der kennt die vielen Vorschriften nicht. So wird jedem Schützen ein Schießleiter zugeordnet. Er beobachtet den Schützen und passt auf, dass nichts passiert. Linke ist froh, dass der Nauhainer Sportschützenverein die Anlage wartet, betreibt und auch die Schießleiter stellt. Denn diese bekommen erst nach einer Ausbildung die Berechtigung, in dieser Funktion tätig zu werden. Außerdem zeigen die Schießleiter den Laien die Technik des Schießens.

Früher gab es einmal zwei Schießhallen. Da eine nicht mehr genutzt wird, steht sie den Vereinsmitgliedern und Gästen als Aufenthaltsraum zur Verfügung.

Ein paar Regeln weniger als beim Schießen gibt es auf der Bowlingbahn. Diese wird sowohl von Sport- als auch von Freizeitbowlern genutzt. Fünf Bahnen stehen zur Verfügung.

„Besonders schätzen die Gäste die Gemütlichkeit. Es ist nur ein kurzer Weg bis zum Tresen. Hier trifft man sich dann zu Gesprächen“, sagte Windler. Großen Zuspruch habe das Frühstücksbowling, das immer sonntags angeboten werde. Erst wird gegessen und dann gebowlt. Eine Anmeldung fürs Bowling ist günstig, da die Bahnen immer gut belegt sind. Noch ein paar freie Termine gibt es für den Gastraum. Hier ist eine Küchennutzung möglich. Die Kunden können entscheiden, ob sie selbst etwas mitbringen, vom Caterer oder vom Team des Kugelhupfes ein Buffet oder Essen nach Wahl herstellen lassen.

„In den 20 Jahren hat sich einiges geändert. Der Inhaber hat sich der aktuellen Situation gestellt. Giacomo Linke ist überzeugt, den Kunden das anbieten zu können, was gewünscht wird“, sagte Windler.

