Schießplatz wird umgekrempelt Statt der Jäger nehmen derzeit Bauarbeiter das Gelände in Beschlag. Mit dem jüngsten Sturm hat das aber nichts zu tun.

Vom Schießstand in Koselitz geht der Blick über den Platz in Richtung Feld gen Görzig. Normalerweise schießen Jäger von hier aus auf Tontauben, die eine Maschine unterm Stand in die Luft schleudert. Die derzeitigen Bauarbeiten sind Folge einer geänderten Genehmigung für den Platz. © Eric Weser

Röderaue. Der Blick vom überdachten Schützenstand in die Landschaft ist ungewohnt: Wo bis vor Kurzem noch Sträucher und Bäume in die Höhe ragten, ist jetzt ebener rötlicher Boden zu sehen. Ein paar Dutzend Holzstämme liegen unter dem recycelten Ziegelmaterial. Drumherum rangieren Kipper und Bagger, deren lautes Motorbrummen die Stille in dem bewaldeten Gebiet zwischen Koselitz und Streumen durchdringt.

Schon seit ein paar Tagen wird mit schwerem Gerät auf dem Koselitzer Schießplatz gearbeitet. Mit einer Schadensbeseitigung nach dem verheerenden Sturmtief Friederike von vor einem Monat hat das Ganze allerdings weniger zu tun. Sondern vielmehr mit der Herstellung des Platzes nach den Vorgaben der Behörden.

Hintergrund: 2016 hatte die Jägerschaft Riesa als Platzbesitzer eine Ausweitung des Schießbetriebs auf dem Gelände genehmigt bekommen. Vorausgegangen war ein Genehmigungsverfahren von fast vier Jahren Dauer, in das sich zwischenzeitlich auch der Umweltverband BUND mit einer zusätzlichen Forderung zum Schutz von Tieren und Menschen eingemischt hatte.

Neue Genehmigung mit Haken

Für die Jägerschaft endete das Genehmigungsverfahren mit der erhofften Ausweitung des Schießbetriebs – aber auch mit einer Reihe von Auflagen. Diese werden nunmehr umgesetzt, erklärt Jägerschafts-Vorstand Lothar Herklotz seines Zeichens auch Bürgermeister der Gemeinde Röderaue, in deren Gebiet der Schießplatz liegt.

Die erste Auflage sei im Herbst umgesetzt worden. Da wurden am Frauenhainer Wasserwerk Bäume gepflanzt, als Ausgleich für jetzt abgeholzte Gewächse auf dem Koselitzer Schießplatzgelände. Was nun in Koselitz läuft, ist der erste von zwei Bauabschnitten, so Herklotz. Durch den komplett neuen Untergrund, der gerade entsteht, soll der Platz künftig besser bewirtschaftet und der Boden des Gebietes geschützt werden können. Anders als zuvor werde man auf der umgebauten Anlage Schießreste wie zum Beispiel Wurftauben oder Munitionsbecher auf der Fläche einsammeln können.

Das Einhalten der Behörden-Vorgaben kommt die Jägerschaft nicht gerade billig: Etwa 25 000 Euro kosten die Maßnahmen, sagt Lothar Herklotz. Die Kosten seien auch ein Grund dafür, dass zwischen dem Erhalt der Genehmigung und dem Beginn der Bauarbeiten gut anderthalb Jahre vergangen sind. Die Jägerschaft habe erstmal das nötige Geld zusammenbekommen müssen. Immerhin: Fast 80 Prozent der Kosten bekomme der Verein als Fördermittel vom Staatsbetrieb Sachsenforst, der obersten Jagdbehörde. Für die Eigenmittel habe die Jägerschaft Geld vom Landesjagdverband geliehen bekommen, so Lothar Herklotz. Der Verband unterstütze bevorzugt Plätze, auf denen wie in Koselitz mit Stahl- statt mit Bleimunition geschossen wird.

Bis 31. März soll der erste Teil der Bauarbeiten am Schießplatz Koselitz abgeschlossen sein, dann beginnt auch die bis Mitte August dauernde Schießpause. Wenn die endet, sollen die Arbeiten für einen Wildzaun rund um den Platz beginnen. Außerdem muss dann noch ein Erdwall als Geschossfang errichtet werden – als Schutz, sollten sich doch mal Fußgänger während eines Schießens auf den Feldweg gegenüber vom Schützenstand verirren. Auch der Schießstand selbst wird in der zweiten Jahreshälfte umgebaut werden, sagt Lothar Herklotz. Momentan entspricht der überdachte Verschlag nämlich nicht der geltenden Norm.

zur Startseite