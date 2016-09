Schießplatz verschwindet Eine Brachfläche an der Meißner Straße/Obere Johannisbergstraße soll zur Streuobstwiese werden. Zudem ist ein für die Kottenleite wichtiger Bau geplant.

Hinter den hohen Bäumen auf der linken Seite verbirgt sich kein Park. An der Meißner Straße in Radebeul, nahe Obi, befindet sich eine Brachfläche mit einem einstigen Schießplatz – von der Mauer verdeckt –, wo die Stadt bald Ordnung haben will. © Arvid Müller

Dass sich unter den hohen Bäumen ein ehemaliger Schießstand versteckt, wissen wohl nur alteingesessene Radebeuler.

Dabei ist die Fläche an der Ecke Meißner Straße/Obere Johannisbergstraße vielen Vorbeifahrenden bekannt. So mancher hat sie möglicherweise aber erst kürzlich bewusst wahrgenommen. Als er an der Interimsampel warten musste, die wegen der Umleitung durch die Bauarbeiten auf der Moritzburger Straße anstelle der Fußgängerampel dort eingerichtet worden war. Was für einigen Verdruss sorgte, weil sich Staus bildeten. Da hat sicher der eine oder andere entnervt zur Seite geblickt. Ins wilde Grün, in dem sich fast zugewachsene, kaum erkennbare Schilder verstecken. Ein gewisses Durcheinander, kein schöner Anblick auf der Fahrt durch die Lößnitzstadt.

Das könnte schöner aussehen. Sagt sich auch der Eigentümer, die Stadt Radebeul. Sie hat das nicht nur im Stadtentwicklungskonzept festgeschrieben, sondern jetzt auch ein gewichtiges Argument, um die mit Kosten von etwa 320 000 Euro nicht ganz billige Aufgabe in Angriff zu nehmen. Der Anreiz: Das Brachflächenprogramm des Freistaates – mit 90 Prozent Zuwendung der förderfähigen Kosten –, zur Kofinanzierung bei städtebaulichen Missständen. Die auf dem rund 20 000 Quadratmeter großen Areal unterhalb der Weinberge für jeden zu sehen sind.

Wie bei Hempels unterm Sofa, so nennt selbst Baubürgermeister Jörg Müller den Zustand. Nun hat der Stadtrat beschlossen, die Brache zu revitalisieren. Mit dem Fördermittelantrag wird auch der Baubeschluss eingereicht.

Gehen die Pläne auf, dürfte in absehbarer Zeit nichts mehr an den früheren Schießplatz erinnern. Die W-förmig angeordneten Wälle werden abgetragen. Wo sich einst der Mitte des 19. Jahrhunderts entstandene Park des Herrenhauses Johannisberg befand, hatten Mitglieder der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) viele Jahre ihre Schießübungen betrieben. Allerdings wurde die Anlage nur bis Anfang der 90er-Jahre genutzt. Danach gehörte das Flurstück zum Vermögen des Bundes, von dem die Stadt es im vergangenen Jahr kaufte – eben mit dem Ziel, ein ansehnliches Stück Radebeul daraus zu machen.

Ein neues Areal für den Pächter

Allerdings ist die Fläche verpachtet, wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Mit dem Pächter hat die Stadt abgesprochen, dass er für seine Zwecke ein neues kommunales Areal erhält.

Ist der Schießstand verschwunden, kommt eine Wiese an diese Stelle, künftig eine Streuobstwiese. Außerdem soll dort ein Regenrückhaltebecken entstehen, für den Bereich Kottenleite. Über die Fördermittel dafür sei man im Gespräch, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Dieser Schritt ergänzt das städtische Ziel, die Obere Johannisbergstraße sowie die Kottenleite zwischen Meißner Straße und Ringstraße instand zu setzen. Die Zusage über 3,1 Millionen Euro Fördergeld für den Bau – 100 Prozent der förderfähigen Kosten – liegt vor. Die Mittel kommen aus dem Aufbauhilfefonds von Bund und Freistaat für die Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013. Sturzbäche nach starkem Regen hatten die Straße und ihre Ränder schwer beschädigt. Beim Instandsetzen wird zwar ein Regenwasserkanal gebaut. Denn das Oberflächenwasser kann an der Straße selbst nicht versickern. Auch nicht an der Einmündung auf die Meißner Straße – wegen des schwierigen Untergrunds aus Ton und Lehm. Deshalb ist das Regenrückhaltebecken dringend nötig.

Die neu hergerichtete Fläche an der Ecke Meißner Straße/Obere Johannisbergstraße bedeutet nicht nur optisch – durch die Wiese – und funktional – durch das Rückhaltebecken – einen Fortschritt. Sie bringt noch einen Vorteil mit, lässt sie doch genügend Spielraum für eine Lösung am sogenannten Obi-Knoten. Um diese Kreuzung zu entschärfen. Was mehrere Stadträte – so Frank Sparbert, FDP, Wolfgang Jacobi, CDU, und Andreas Franzke, Freie Wähler, – besonders betonen. Mit dem Obi-Strahl könnten sich solche Probleme wie kürzlich die Staus an der Umleitungsampel ein für alle Mal erledigen.

