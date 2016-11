Schienenersatzverkehr ins Oberland Bis zum Sonntag müssen sich Bahnkunden auf Veränderungen einstellen.

Vom Bischofswerdaer Bahnhof ist Schienenersatzverkehr eingerichtet. © Regina Berger

Wegen Bauarbeiten gibt es bis Sonntag Fahrplanänderungen auf der Strecke Dresden – Zittau. Zwischen Bischofswerda und Wilthen wurde am Donnerstag Schienenersatzverkehr in beiden Richtungen eingerichtet. Zwischen Wilthen und Zittau fahren die Züge auf allen Bahnhöfen später ab. Bei den Zügen nach Liberec, die auch in Bischofswerda und Neukirch-Ost halten, müssen Reisende in Zittau umsteigen. Das teilte der Bahnbetreiber am Donnerstag mit, dessen Tochter Trilex die Strecke bedient.

Die Züge nach Dresden fahren in Zittau bzw. Liberec früher ab. Bei den Zügen von Liberec sind es in der Regel sechs Minuten. Bedingt durch den Schienenersatzverkehr fahren die Züge nach Dresden ab Bischofswerda später als im Fahrplan ausgewiesen. Dadurch kommen Reisende auch später in der Landeshauptstadt an. Diese Änderungen gelten bis Sonntag 15.50 Uhr. (szo)

Die genauen Abfahrtszeiten Ihres Zuges im Internet unter www.trilex.de/de/fahrplan/baustellenmeldungen

