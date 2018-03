Schienenersatzverkehr bei Städtebahn Fahrgäste müssen am Freitag zwischen Neustadt und Sebnitz auf den Bus umsteigen. Die Grippewelle ist Schuld. Die Situation soll sich zügig normalisieren.

Die Städtebahn fährt am Freitag nur zwischen Pirna und Neustadt. © Norbert Millauer

Pirna/Sebnitz. Bei der Städtebahn gibt es am Freitag Einschränkungen im Zugverkehr. Auf der Strecke Pirna – Sebnitz wird teilweise ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Laut VVO-Sprecher Christian Schlemper betrifft das den Abschnitt zwischen Neustadt und Sebnitz. Fahrgäste müssten dort auf den Bus umsteigen. Zwischen Pirna und Neustadt fahren Züge. Grund für die Einschränkung sei die anhaltende Grippewelle. Dadurch wäre der Krankenstand sehr hoch, sagt Schlemper.

Laut dem VVO-Sprecher würde der Schienenersatzverkehr auf der Strecke nur am Freitag gelten. Am Wochenende sollte sich die Situation entspannen und die Züge wieder normal verkehren, „weil dann auch weniger Züge fahren“, so Schlemper. Fahrgäste könne sich auch übers Infotelefon des VVO informieren. (szo)

Bei Fragen:VVO Infohotline: 0351 8526555

