Schienenersatzverkehr ab Freitag Wegen Bauarbeiten gibt es auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Hof Behinderungen. Betroffen sind auch Klingenberg und Tharandt.

Vom 4. bis 8. August entfällt beim Regionalexpress 3 auch der Halt in Tharandt. © Egbert Kamprath

Auf den Linien der Regionalbahn 30 und des Regionalexpresses 3 zwischen Dresden Hauptbahnhof und dem bayerischen Hof kommt es in den nächsten Tagen zu Behinderungen. Grund sind Bauarbeiten am Streckennetz der Deutschen Bahn. Deshalb verkehren zwischen 4. und 8. August in Richtung Chemnitz Busse anstelle der Regionalbahn. Der Schienenersatzverkehr wird zwischen Klingenberg-Colmnitz und Freiberg eingerichtet. Die Busse fahren unmittelbar am Bahnhof ab. Eine Mitnahme von Fahrrädern sei allerdings nicht möglich, informierte die Mitteldeutsche Regiobahn, die die Strecke betreibt.

Auch der Regionalexpress 3 verkehrt anders als im gewohnten Fahrplan. Bei den täglichen Abfahrten von Dresden und Hof Hauptbahnhof entfallen die Zughalte Flöha, Freiberg und Tharandt vom 4. bis 8. August. Dresden-Neustadt wird dagegen als zusätzlicher Halt bedient. Aufgrund des Schienenersatzverkehrs müssen auch die Abfahrts- und Ankunftszeiten früher und später gelegt werden. (SZ)

Informationen erhalten Fahrgäste an den Aushangtafeln an den Bahnhöfen, im Netz hier und unter der 24 h-Service-Nummer: 0341 231898288 (Ortstarif)

