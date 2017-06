Schiekel schenkt sich Qualifizierungszentrum Die Dohnaer Firma schult ihr Personal – etappenweise.

Dr. Peter Schiekel ist Gründer und Gesellschaft von SPS Schiekel Präzisionssysteme. Dort werden die Mitarbeiter jetzt individuell geschult. © Archiv: Kristin Richter

In ihrem 25. Jahr hat die SPS Schiekel Präzisionssysteme GmbH in Dohna ein Qualifizierungszentrum eröffnet. Hier werden Mitarbeiter außerhalb der Produktion einzeln oder in kleinen Gruppen nach individuellen Plänen geschult. Damit sollen Stärken aktiviert und Schwächen minimiert werden, um alle Mitarbeiter auf höchstes Niveau zu bringen. Die Schulungsprogramme umfassen Theorie und Praxis und dauern zehn oder 15 Tage. Auch alle neuen Mitarbeiter gehen zuerst zur Schulung. Bisher wurden 13 Kollegen geschult. Die Ersten waren zwei Facharbeiter aus Polen, die bei SPS neu einstiegen und eine Basisschulung erhielten. Das Zentrum befindet sich in Großcontainern auf dem Firmengelände. Chef ist der 29-jährige Zerspanungsmechaniker Daniel Albrecht, der in Kürze seinen Industriemeister Metall macht. Ihm zur Seite steht Senior Jörg Kreßmann, der seine langjährigen Erfahrungen aus dem CNC-Ausbildungszentrum Dresden einbringt. (SZ/sab)

