Schiekel mit Umsatzrekord Das 25. Jahr der Dohnaer Firma ist das bisher erfolgreichste. Der Geschäftsführer nennt vier Gründe dafür.

Lara Knuth ist als Geschäftsführerin für das Tagesgeschäft verantwortlich. © Norbert Millauer

Dohna. Erst waren die zehn Millionen die Schallmauer. Jetzt geht es im Millionen-Schritt weiter. Die Schiekel Präzisionssysteme GmbH (SPS) hat 2017 ihren Umsatz um 20 Prozent gesteigert. Mit 12,5 Millionen Euro ist das 25. Jahr des Unternehmens das bisher stärkste geworden. Eine Steigerung, die es so noch nicht gab und auch nicht voraussehbar war. Zu Jahresbeginn stand das Ziel bei rund elf Millionen. „Wir freuen uns über diesen kräftigen Schub gerade in unserem Jubiläumsjahr“, sagt Firmengründer und Geschäftsführer Peter Schiekel. Für ihn hat der Erfolg vier Gründe.

Der erste: Die „robuste Konjunktur im Land.“ Zweiter Grund: Die langjährigen Bemühungen um eine verstärkte Kundenakquise und Kundenbetreuung. 19 neue Kunden bestellen jetzt bei Schiekel. Dritter Grund: Das Personal. Qualifizierte Leute zu finden ist schwer geworden. Trotzdem sei es gelungen, gute Fachleute einzustellen. Auch mithilfe von finanziellen Anreizen. Das Unternehmen zahlt Mitarbeitern, die erfolgreich einen neuen Mitarbeiter werben, bis zu 2 000 Euro. Die ersten 1 000 Euro gibt es bei Abschluss des Arbeitsvertrages, die zweiten, wenn der oder die Neue nach den sechs Probemonaten bleiben. Zu den Neuen gehören auch zwei Frauen. Die eine ist Lara Knuth und seit Anfang 2017 als Geschäftsführerin für das Tagesgeschäft verantwortlich, die andere ist die erste junge Frau als Lehrling in der Produktion. Derzeit werden 125 Leute beschäftigt und elf Lehrlinge ausbildet. Vierter Grund: Die Maschinen. SPS hat 2017 mehr als eine Million Euro investiert, vor allem in Maschinen.

Damit soll es 2018 weiter auf Wachstumskurs gehen. Der Umsatz soll um acht bis zehn Prozent steigen. Dafür will Schiekel weitere Mitarbeiter einstellen. Erstmals werden dieses Jahr zwei junge Vietnamesen im Unternehmen ihre Ausbildung beginnen. Wieder soll über eine Million Euro in Maschinen, Digitalisierung, Personal und die neue Innovationsabteilung investiert werden. „Damit gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Hightech-Unternehmen“, sagt Lara Knuth.

