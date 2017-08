Schiekel knackt nächste Million Das Unternehmen in Dohna wächst in seinem 25. Jahr weiter. Es würde noch mehr produzieren, wenn da nicht ein Problem wäre.

Die Firma SPS Schiekel Präzisionssysteme in Dohna. © SZ-Archiv

Peter Schiekel könnte rundherum zufrieden sein. Seine Firma, die Präzisionssysteme SPS, sind 25 Jahre nach der Gründung erfolgreich wie nie und er hat ein Stück Verantwortung abgegeben. So lässt er auch die zweite Geschäftsführerin Lara Knuth die neuen Zahlen verkünden: Im ersten Halbjahr legte der Betrieb 23 Prozent zu, die ersten sechs Millionen Euro Umsatz 2017 sind gemacht und damit sollten am Jahresende elf Millionen gut erreichbar sein. So viel wie noch nie bisher.

Und es könnte sogar noch mehr sein, wenn da nicht das Personalproblem wäre. Die Rechnung mit den spanischen Mitarbeitern ging nicht so auf. Nur drei sind geblieben. Dafür arbeiten nun unter anderem Tschechen, Slowaken und Polen in Dohna. SPS greift inzwischen auch zu ungewöhnlichen Mitteln. Das Unternehmen zahlt Mitarbeitern, die erfolgreich einen neuen Mitarbeiter werben, bis zu 2 000 Euro. Die ersten 1 000 Euro gibt es bei Abschluss eines Arbeitsvertrages, die zweiten, wenn der oder die Neue nach der Probezeit von sechs Monaten bleiben.

Peter Schiekel fordert seit Jahren ein Einwanderungsgesetz, das Firmen und interessierten Ausländern eine für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglicht. Lara Knuth setzt auf Familienfreundlichkeit. „Kinder sind kein Problem, sondern eine Bereicherung“, sagt die Mutter von dreijährigen Zwillingen. Ihr sei ein engagierter Vater, der mal bei seinem kranken Kind bleibt, lieber als ein Mitarbeiter, der innerlich schon gekündigt habe.

