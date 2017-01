Schiekel knackt die zehn Millionen Zum ersten Mal erreicht die Firma die Umsatzgrenze. Doch zur Freude darüber kommen Sorgen und eine Forderung.

Die Firma Schiekel Präzisionssysteme hat etliche Jahre Anlauf genommen. Jetzt hat es das Dohnaer Unternehmen geschafft. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte wurden in einem Jahr mehr als zehn Millionen Euro Umsatz gemacht. 2015 lag er noch bei 9,6 Millionen. Die nunmehr 2016 erreichten 10,4 Millionen bedeuten noch einmal eine Steigerung um 7,7 Prozent. Seit sieben Jahren wächst der Umsatz kontinuierlich. Die zehn Millionen waren seit Jahren angestrebt worden.

Dass sie nun geschafft wurden, lag an der stabil hohen Zahl von Aufträgen, sagt Geschäftsführer Dr. Peter Schiekel. Erst zum Jahresende wurden es etwas weniger. Aufträge im Wert von 10,6 Millionen Euro sind das beste Ergebnis in der nunmehr fast 25-jährigen Geschichte. So viele positive Zahlen und Ergebnisse – trotzdem ist Schiekels Freude nicht grenzenlos.

Grund für seine Sorgen sind die Lage auf dem Arbeitskräftemarkt und der drastische Anstieg der Strompreise. Das werde sich trotz des Umsatzhochs negativ auf das Betriebsergebnis auswirken. Und: „Obwohl wir große Bemühungen unternahmen, auch in unseren Nachbarländern, konnten wir übers Jahr nie alle Stellen mit qualifizierten Drehern und Fräsern besetzen“, sagt Schiekel. Hinzu kommen im Vergleich zu 2015 rund 20 000 Euro mehr Energiekosten. „Das sind 16 Prozent mehr, was für einen Mittelständler schon sehr heftig ist. Da muss die Politik dringend handeln“, sagt Schiekel.

Im Jubiläumsjahr noch mal steigern

Dennoch geht das Dohnaer Unternehmen optimistisch in 2017. Im 25. Jahr des Bestehens soll der Umsatz noch einmal deutlich gesteigert werden. Neues Ziel sind über elf Millionen Euro. Durch Neueinstellungen soll die Personalsituation verbessert werden, sagt Schiekel. Derzeit beschäftigt er 113 Leute und bildet sieben Lehrlinge aus.

Wichtige Weichen für das Erreichen des anspruchsvollen Zieles wurden bereits im vergangenen Jahr gestellt. Ein neues Materiallager und eine Produktionshalle gingen in Betrieb, der Maschinenpark wurde erweitert und der erste Roboter ist im Dauereinsatz. „Und die Auftragsbücher sind gut gefüllt.“

