Schieflage im Steinbruch Ende August ist es wieder so weit: Dann düsen die Trucks in Oberottendorf über Stock und Stein.

Rund 30 solcher Allrad-Lkws rasen Ende August durch den Steinbruch. © Dirk Zschiedrich

Inga Budde vom Truck-Trial-Club Deutschland beschreibt das Event im Oberottendorfer Steinbruch ganz simpel: „Geschicklichkeitsfahren mit Lkws in unwegsamem Gelände.“ Dass es bei der Meisterschaft aber auch ganz schön laut, gefährlich und dreckig zugehen kann, sollte nicht unerwähnt bleiben.

Zum sechsten Mal findet die internationale Truck-Trial-Meisterschaft in Oberottendorf statt. Am Wochenende vom 26. und 27. August fahren die Lkws im „Sandkasten für Erwachsene“ um die Wette. „Wie war das doch gleich mit Spielzeugautos? Die werden schmutzig, krachen gegen die Steine oder purzeln auch mal den Berg hinab“, kündigt Inga Budde an und verspricht, dass sich die großen Versionen der Trucks auch nicht anders verhalten als ihre Miniversionen. Die Sicherheit der Fahrer und Beifahrer ist dabei immer gewährleistet. Es gibt spezielle Sportsitze in den Autos, außerdem tragen die Athleten Schutzhelme und Gurte.

Ganz ohne Regeln geht das Spektakel nicht vonstatten. Im Steinbruch werden verschiedene Tore aufgestellt, die die Teilnehmer durchfahren müssen. Schaffen sie das nicht oder fahren sie die Torstangen um, gibt es Strafpunkte von den Kommissaren. Am Ende gewinnt der Fahrer mit den wenigsten Fehlern. Zuschauer können zum Truck-Trial ganz nah an die großen und kleinen Laster herankommen. (SZ/nr)

Internationale Truck-Trial-Meisterschaft am 26. und 27. August, jeweils ab 10 Uhr im Steinbruch in Oberottendorf. Der Eintritt kostet pro Person fünf Euro, Kinder unter 14 Jahre bekommen freien Eintritt.

