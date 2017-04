Schieflage beim Straßenbau Die neue Ortsdurchfahrt liegt teils 40 Zentimeter höher als die alte. Damit will sich eine betroffene Familie nicht abfinden.

Ganz schön steil: Zwischen dem kürzlich gesetzten Straßenbord der neuen Nauwalder Ortsdurchfahrt und dem Grundstück von Sonja Berner gibt es einen Höhenunterschied von mehreren Dezimetern. Zu viel, findet die Familie der Anwohnerin – und denkt über drastische Schritte nach. © Sebastian Schultz

Eigentlich wollte Sonja Berners Bruder im Sommer seinen frisch aufgebauten Porsche vorbeibringen, um ihn für eine Weile auf dem Grundstück abzustellen. „Früher wäre das kein Problem gewesen“, sagt die Nauwalderin. So, wie es momentan aussieht, wird der Sportwagen aber nicht auf die Rasenplatten im Vorgarten der Berners fahren können.

Vor rund drei Wochen sind vorm Haus der Familie die Straßenborde für die neue Ortsdurchfahrt gebaut worden. Sonja Berner war zu Hause, als die Bauarbeiter die Steine einbetonierten – und sie traute ihren Augen kaum. „Ich bin fast aus dem Fenster gefallen“, sagt sie. Schon von Weitem sei zu sehen gewesen, dass die Borde deutlich über dem Höhenniveau des Grundstücks liegen. Beim Nachmessen stellte sich heraus, dass der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des Bordes und dem keinen Meter entfernten Grundstück teils um die 40 Zentimeter beträgt.

Viel zu steil, meinen die Berners und sagen: Das kann so nicht bleiben. Selbst am abgesenkten Bord ihrer Zweit-Einfahrt könnten Autos hängenbleiben, fürchten sie. Ebenso, dass künftig jede Menge Regenwasser über die Schrägen ins Grundstück läuft. Deshalb hat die Familie dem Bürgermeister und dem Landrat geschrieben.

Lösung abgelehnt

Aus dem Rathaus heißt es, man habe reagiert. Es habe eine Lösung gegeben, die mit der Stadt, dem Planungsbüro und den Berners abgesprochen worden sei, sagt Stadtrat Thomas Ackermann (CDU), der den urlaubenden Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) vertritt. Zur Verblüffung der Stadt habe die Familie der Baufirma diese Woche ein Betretungs- und Berührungsverbot für ihr Grundstück ausgesprochen.

Tatsächlich wollte die Baufirma am Donnerstag die Granitsteine unterm Gartenzaun der Berners um fünf Zentimeter anheben, um so den Höhenunterschied zum Straßenbord zu verringern. Dazu kam es aber nicht, weil Sonja Berner dagegen ihr Veto einlegte.

Aber warum liegt die neue Straße überhaupt so weit über der alten? Das habe mit dem nötigen Gefälle für die Entwässerung zu tun, sagt Johannes Kühnel vom zuständigen Planungsbüro Arnold Consult. Die neue Straße nach den Höhen der bestehenden Grundstückseinfahrten zu planen, hätte laut dem Ingenieur nicht funktioniert. Dass es Höhenunterschiede zwischen neuer Straße und alten Einfahrten geben würde, sei bereits bei der Planung klar gewesen. Das Angleichen der Unterschiede – auch auf privatem Boden – sei deshalb auch Teil der Bauausschreibung.

Im Fall der Berners sei zwischen Straßen- und Grundstücksbord auf öffentlichem Grund ein Schotterrasen vorgesehen, in dem auch Regenwasser versickern könne. Nachdem das Höhenproblem vor Ort besprochen wurde, sei man mit der Familie „einvernehmlich auseinandergegangen“, so der Planer, der die leichte Erhöhung des Grundstücksbordes für eine fachlich vertretbare Lösung hält. Dass die Baufirma auch den Zaun höher setzt, wie es die Berners möchten, darauf gebe es keinen Anspruch, so Kühnel.

Die Berners haben derweil nach mehr als einem Jahr Baustelle vor der Haustür die Nase voll – und sind damit nicht allein in Nauwalde. Für sie ist das Problem mit dem Bord nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Angestaut hat sich der Unmut über das Großvorhaben schon lange. Eine mangelhafte Informationspolitik der Stadt beklagen die Berners ebenso wie den seit Langem erschwerten Zugang zu ihrem Grundstück. Als sie vor einigen Monaten medizinische Hilfe brauchte, sei der Rettungswagen nicht durch die Baustelle gekommen, so Sonja Berner.

Sie und ihre Familie ärgert zudem, dass es bis heute keine Antwort auf ihre Briefe an die Behörden gibt. Erreicht haben diese ihre Adressaten jedoch. Vom Landkreis hieß es dazu am Freitag etwas kryptisch, das Schreiben sei ans zuständige „Fachamt weitergeleitet worden mit dem Auftrag zur Recherche. Termin ist heute.“

Im Streit um den Höhenunterschied wollen die Berners jetzt womöglich einen Rechtsanwalt einschalten.

