Schiefe Linde an Sachsenstraße gefällt

Die Linde wurde am Freitagvormittag in der Sachsenstraße in Zittau gefällt. © SZ

Eine Linde ist am Freitagvormittag in der Sachsenstraße in Zittau gefällt worden. Das sei kurzfristig notwendig geworden, teilt Kai Grebasch, Pressesprecher der Stadt Zittau, auf Anfrage mit. Aufgrund eines Bürgerhinweises sei der Zustand des Baumes noch einmal bewertet worden.

Da er eine starke Schieflage aufweist und zudem den Gehweg bereits stark ausgehoben hat, was zu einer Stolperfalle geführt hat, wurde die Fällung beauftragt. Andere Bäume in der Straße seien aber nicht betroffen. Ob an dieser Stelle ein neuer Baum gepflanzt wird, ließ Grebasch offen. (es)

