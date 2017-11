Schiebocks Narren sind los Zum Saisonauftakt nehmen die Karnevalisten den Schlüssel fürs Rathaus entgegen – und ihr neues Veranstaltungsdomizil in Betrieb.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jürgen Paul (l. ) greift nach der Macht in der Stadt: Der Karnevalspräsident übernimmt von OB Holm Große den Rathausschlüssel. © Rocci Klein Jürgen Paul (l. ) greift nach der Macht in der Stadt: Der Karnevalspräsident übernimmt von OB Holm Große den Rathausschlüssel.

Wolf und Rotkäppchen im Dialog: Fürs aktuelle Motto hat sich der BKC bei Grimms Märchen bedient.

Punkt 11.11 Uhr läuteten am Sonnabend in Bischofswerda die Narren die fünfte Jahreszeit ein. Mit der Übergabe des Rathausschlüssels durch Oberbürgermeister Holm Große übernahmen die Mitglieder des BKC die Macht über die Stadtkasse. Gezeigt wurden Funkentänze der drei Garden des Vereins sowie Teile des neuen Programms. Über 100 Zuschauer verfolgten den närrischen Auftakt auf dem Altmarkt.

Am Abend ging es dann zu Penny. Denn der BKC brachte wieder Leben in die leer stehende Filiale an der Stolpener Straße. Wochenlang hatten die Vereinsmitglieder viel Mühe in den Aufbau der Deko, Bühne und Bestuhlung gesteckt. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Vielleicht läutete der Karnevalsclub ja mit dem Einmarsch von Elferrat und Funkengarden sogar eine neue Ära eines Veranstaltungsraumes in der Stadt ein? Das Programm drehte sich dann um das aktuelle Motto „Dem BKC sein Schnäppchen – Rotkäppchen!“ Das bekannte Märchen wurde nacherzählt, allerdings ein klein wenig abgeändert und viel witziger. Anspielungen auf aktuelle Themen brachten den vollen Saal zum Lachen. Ein rundum gelungener Auftakt für den BKC. Auch die weiteren Veranstaltungen wie die Prunksitzung im Januar werden im Pennymarkt stattfinden.

