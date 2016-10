Schiebocker wittern Morgenluft In Bischofswerda ist Sonnabend der Brandenburger SC Süd zu Gast. Die Gastgeber wollen ihre kleine Erfolgsserie verlängern.

Fußball. Vor dem achten Spieltag in der Fußball-Oberliga rangieren die Bischofswerdaer mit elf Zählern auf dem sechsten Platz. Nach zwei Auftaktsiegen und Platz eins blieben die Schiebocker vier Partien infolge ohne Sieg. „Defensiv läuft es gut, aber offensiv müssen wir uns entscheidend steigern“, hatte Trainer Erik Schmidt gefordert. Gesagt, getan. Dem 4:0-Auswärtssieg in Markranstädt folgte der 3:0-Pokalerfolg beim Landesklässler Blau-Weiß Leipzig.

Sicher wird niemand beim BFV die kleine Erfolgsserie überbewerten, „aber natürlich sind Erfolgserlebnisse gerade für junge Spieler, die sich weiterentwickeln sollen, sehr wichtig“, weiß Schmidt. Am Sonnabend erwartet seine Mannschaft den Brandenburger SC Süd 05 und damit die „Remiskönige“ der Liga. Fünf seiner sieben Partien gestaltete der BSC unentschieden.

Die Brandenburger waren vor der Saison aus der Nord- in die Süd-Staffel eingegliedert worden. „Wir haben jetzt weitere Wege. Während die meisten Kontrahenten der Nord-Staffel im Raum Berlin angesiedelt sind, müssen wir jetzt oft lange fahren“, sagt Trainer Özkan Gümüs, der 2011 seine Laufbahn beim Berliner AK beendet hatte. Die längste Tour bis nach Plauen umfasst knapp 300 Kilometer, bis nach Bischofswerda sind es aber auch fast 250. Zuletzt brachten die Brandenburger den Staffelzweiten Einheit Rudolstadt an den Rand einer Niederlage, aber nach einer 2:0-Führung hieß es am Ende 2:2.

Im Pokal waren beide Teams am vergangenen Wochenende erfolgreich. Während die Bischofswerdaer im Viertelfinale gegen Liga-Kontrahent VFC Plauen spielen, wissen die Gäste noch nicht, auf wen sie nach dem 2:0 gegen Germania Schöneiche nun in der Runde der letzten Acht treffen. Gespannt sein darf man in der Kampfbahn auch auf das Duell der besten Staffel-Torschützen. Frank Zille vom BFV führt die Liste mit sieben Treffern an, der Brandenburger Kapitän René Goerisch folgt dahinter mit sechs Toren. (js)

