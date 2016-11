Schiebocker tätlich angegriffen Randalierer attackieren in Gera Fans und Spieler. BFV-Präsident Jürgen Neumann ist entsetzt. Der 1:0-Sieg gerät zur Nebensache.

Für BFV-Präsident Jürgen Neumann ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Der Rechtsanwalt sagte den geschädigten Fans die Unterstützung zu und erwartet, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. © Thorsten Eckert

Fußball-Oberliga. Eigentlich hätte es für die Bischofswerdaer Oberliga-Fußballer und ihre mitgereisten Fans ein rundum gelungener Nachmittag im Geraer Stadion der Freundschaft werden können. Das späte Siegtor von Hannes Graf in der 86. Minute sicherte dem BFV die nächsten drei Punkte. Doch nach Spielende geriet der Sport plötzlich zur Nebensache, weil wieder einmal einige wenige Chaoten ein Fußball-Stadion zur Bühne für gewalttätige Aktionen nutzten.

Der Bischofswerdaer Präsident Jürgen Neumann, der selbst im Stadion weilte, beschrieb die Szenerie so: „Einige Spieler und Fans wurden im Stadiongelände von vermummten Chaoten angegriffen, geschlagen und beraubt.“ Drei Fans wurden nach Aussage der Bischofswerdaer verletzt, einer musste sich sogar ins Krankenhaus zur Behandlung begeben. „Dominic Reissig und Tommy Klotke gerieten ebenfalls mitten hinein, kamen aber mit dem Schrecken davon“, so Neumann. Polizei und Medizinische Hilfe wurden gerufen, die Zeugenaussagen wurden bis abends 20 Uhr aufgenommen. „Vollkommen unverständlich ist für uns , dass das alles im Stadiongelände passierten konnte. Und der Vereinschef erinnerte sich an das letzte Gastspiel in Gera: „Auch im letzten Jahr gab es bereits Ausschreitungen gegen Spieler und Verantwortliche des BFV. Wir hoffen, dass sich neben den staatlichen Gerichten auch die Sportgerichtsbarkeit mit den Vorfällen beschäftigt, denn es kann den Verantwortlichen in Gera nicht unerkannt geblieben sein, dass sich der Mob aus dem eigenen Fanblock in Richtung Parkplatz bewegte, wo die Spielerautos und der Mannschaftsbus standen.“ Jürgen Neumann versprach: „Der Verein wird seinen betroffenen Fans jede Unterstützung zukommen lassen und den finanziellen Schaden ersetzen.

Steigerung in der zweiten Halbzeit

Sportlich erwies sich Gera erneut als gutes Pflaster für die Bischofswerdaer. Bereits in der Vorsaison hatten die Schützlinge von Trainer Erik Schmidt durch einen späten Treffer mit 1:0 gewonnen. „Es lief eigentlich auf ein torloses Remis hinaus, umso glücklicher sind wir, dass wir diese drei Punkte mitgenommen haben“, meinte der Trainer. „Spielerisch läuft es aktuell sicher nicht optimal, aber Engagement und Mentalität meiner Spieler sind top.“

Vor allem mit der ersten Halbzeit dürfte Erik Schmidt nicht zufrieden gewesen sein. Gera war das bessere Team, ohne aber offensiv zu überzeugen. Zur Pause stellte Schmidt um und schicke Marc Böttger und Hannes Graf ins Spiel. In der 78. Minute feierte schließlich Tom Hagemann nach langer Verletzungspause sein Comeback. „Man hat gesehen, dass er uns mit seinen individuellen Möglichkeiten sofort helfen kann“, freute sich der Trainer über die Rückkehr des Ex-Dynamos. Dessen Vorlage nutzte Einwechsler Graf zu einem herrlichen Treffer in den Winkel des Tores.

In der Tabelle kletterte der Bischofswerdaer FV auf Rang drei, sechs Punkte hinter Halberstadt. Germania gewann das Spitzenspiel in Rudolstadt mit 2:1. (js)

BFV: Reissig – Bachmann, Meinel, Fischer, Merkel – Schikora, Klotke – Schulze (46. Böttger), Beckert, Kubista (46. Graf) – Gries (78. Hagemann).

