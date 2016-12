Schiebocker Stollen für den Striezelmarkt Ein neues Heimatheft erinnert daran, wie das Fest einst gefeiert und vorbereitet wurde.

© dpa

Die Fischermühle an der Ortsgrenze von Bischofswerda und Putzkau wurde vor Jahren verkauft – und sie ist weiträumig abgesperrt. Noch bis weit die 1990er-Jahre hinein wurde dort gebacken. In der DDR beherbergte das Haus ein Backwarenkombinat, in dem auch Stollen hergestellt wurden. Die Produktion des Weihnachtsgebäcks begann schon im September. Im Jahr 1983 wurden 385 Tonnen produziert – auch für Dresden, wo die Schiebocker Stollen auf dem Striezelmarkt verkauft wurden.

Jürgen Engemann erinnert an diese und andere Episoden aus der Weihnachtszeit im jüngsten Heft der Schriftenreihe des Bischofswerdaer Münzvereins. Nachzulesen sind darin Weihnachtsbräuche aus der Oberlausitz, Weihnachtsboten aus Deutschland und die Freunde, die man beim Aufbau einer Weihnachtskrippe empfinden kann. Bischofswerda-typische Bilder, darunter Reproduktionen der von Hellmuth Muntschick gestalteten Weihnachtsgeschichte, ergänzen das Heft. Für 2,80 Euro kann man es bei Foto-Schaarschmidt in Bischofswerda kaufen. (SZ)

