Schiebocker sind Herbstmeister Im letzten Hinrundenspiel setzt sich der Spitzenreiter gegen den 1. FC Lok Stendal durch. Leipzig zieht mit einem Heimsieg nach.

Fußball-Oberliga. Der Bischofswerdaer FV hat am letzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Oberliga die Spitzenposition verteidigt. Mit dem 3:0 (1:0)-Heimsieg über den 1. FC Lok Stendal sicherten sich die Schiebocker die Herbstmeisterschaft. Zwei Zähler dahinter folgt der FC International Leipzig, Dritter ist der VFC Plauen. Die Vogtländer, deren Heimpartie gegen den SV Schott Jena wegen Nichtbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde, haben sieben Zähler Rückstand auf den BFV. Der SV Einheit Kamenz, dessen Spiel in Bernburg schon Mitte November ausgetragen worden war (1:1), überwintert in der Süd-Staffel auf dem angestrebten Nichtabstiegsplatz (13.).

Wie zu erwarten brauchten die Bischofswerdaer im achten Heimspiel den achten Sieg, um die Leipziger auf Distanz zu halten. Der FC International feierte im Torgauer Hafenstadion gegen den VfL Halle den achten Sieg in Folge (4:0) und schloss zumindest in der Tordifferenz zum BFV auf. Während der Tabellenführer nur ein Spiel verlor (0:1 in Plauen), zweimal unentschieden spielte und zwölfmal gewann, blieb der Staffelzweite aus der Messestadt ohne Remis (zwölf Siege/drei Niederlagen).

Die Bischofswerdaer erwischten auf dem schneebedeckten Kunstrasenplatz einen Blitzstart und gingen schon nach zwei Minuten durch Frank Zille, der sein elftes Saisontor markierte, in Führung. Daniel Maresch (50.) und Robin Huth (67.) trugen sich im zweiten Abschnitt in die Torschützenliste ein. „Es war ein schwieriges Spiel, weil der Untergrund eher der verteidigenden Mannschaft entgegenkam“, meinte BFV-Trainer Erik Schmidt. „Aber wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und in der Defensive nahezu fehlerlos agiert. Ich bin sehr zufrieden, wie sich meine Mannschaft präsentiert und sich auf die Bedingungen eingestellt hat.“

Die Zwischenbilanz lässt den Schmidt-Kickern alle Möglichkeiten für die Rückrunde. „Ich bin stolz auf meine Jungs, denn 38 von 45 möglichen Punkten sind eine tolle Ausbeute. Wir müssen uns jetzt gut erholen, Weihnachten feiern, die freien Tage der Winterpause genießen, danach in der Vorbereitung hart arbeiten und versuchen, im neuen Jahr weiter ganz oben dabei zu sein.“ Vom 20. bis 27. Januar 2018 wird der BFV traditionell ein Trainingslager in der Türkei (Belek) beziehen. (js)

Bischofswerda: Reissig - Rülicke, Meinel, Lenk, Maresch, Schikora, Gröschke, Huth (78. Schulze), Klotke (78. Pohling), Zille und Graf (81. Gries).

