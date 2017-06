Schiebocker Reserve zieht sich zurück Den frei werdenden Platz besetzt der SC Borea.

© dpa

Fußball. Oberligist Bischofswerdaer FV zieht seine zweite Mannschaft aus der Landesklasse Ost zurück. Das bestätigte Staffelleiter Gerald Socha. Zukünftig soll die BFV-Reserve in der Kreisliga antreten. Eine Bestätigung des Vereins steht noch aus. Den frei werdenden Platz besetzt der SC Borea, der als Tabellenzweiter der Dresdner Stadtoberliga nachrückt. Fristgerecht zum Stichtag 30. April 2017 hatten die Bischofswerdaer ihre Bereitschaft erklärt, auch in der Saison 2017/18 in der Landesklasse antreten zu wollen. Diese Entscheidung hob der Verein am 29. Mai 2017 gegenüber dem Spielausschuss des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) wieder auf. „Zur Begründung hieß es aus der Geschäftsstelle des BFV, es würden für die kommende Saison nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen“, teilte der der SFV mit. Der Spielausschuss hat nun einen Antrag zur Einleitung eines Sportgerichtsverfahrens wegen dieser verspäteten Rückzugserklärung gestellt. (js)

zur Startseite