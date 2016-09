Schiebocker Reserve gefordert Das Schlusslicht gastiert beim Dresdner SC. Oberland Spree erwartet Neugersdorf II, die SG Crostwitz den FV 06 Laubegast.

Fußball-Landesklasse. Seine erste Trainerstation in Schiebock hatte sich Sascha Dietze ganz sicher anders vorgestellt. Nach fünf Spieltagen in der Fußball-Landesklasse Ost rangiert seine Mannschaft mit nur einem Zähler auf dem letzten Platz im 13er-Feld. Am Sonntag gastiert der Bischofswerdaer FV II beim Tabellensechsten Dresdner SC. Der DSC unterlag am vergangenen Sonntag beim FSV Neusalza/Spremberg (1:3), wobei Ex-Budisse Ralf Marrack zwei Treffer beisteuerte.

Auch der SV Oberland Spree (7.) will nach zuletzt zwei Niederlagen wieder die Kurve kriegen. Die Schützlinge von Spieler-Trainer Stefan Richter erwarten eine Woche vor dem Pokalkracher gegen Regionalligist 1. FC Lok Leipzig (9.10.) den Aufsteiger FC Oberlausitz Neugersdorf II. Gespielt wird am Sonnabend in Großpostwitz.

Aufsteiger SG Crostwitz (12.) ist zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Laubegast der Außenseiter, dürfte aber nach dem ersten Saisonsieg (2:1 in Bischofswerda) mit neuem Selbstvertrauen die hohe Hürde in Angriff nehmen. (js)

