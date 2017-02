Schiebocker protestiert an der Frauenkirche In Sichtweite der umstrittenen Bus-Installation zeigt Wandmaler Uwe Gloge-Häntschel, was ihn ärgert: Steuerschulden, weil seine Kunst infrage gestellt ist.

Uwe Gloge-Häntschel aus Bischofswerda zog es diese Woche zum Protest auf den Neumarkt in Dresden. Mit der Polizei hatte er keinen Ärger, aber die Beamten kontrollierten seine Personalien. © privat

Der beruflich gut beschäftigte und auch ehrenamtlich fleißige Wandmaler Uwe Gloge-Häntschel aus Bischofswerda hat schon jahrlang Ärger mit dem Finanzamt. Als er jetzt die Bus-Installation an der Frauenkirche in Dresden sah, war für ihn das Fass zum Überlaufen voll. Das soll Kunst sein, was er macht aber nicht?

Gloge-Häntschel bastelte sich zwei große Schilder, fuhr damit diese Woche nach Dresden, hängte sich die Schilder um den Hals und stellte sich so auf den Neumarkt. Bewusst ging er in Sichtweite zu den drei hochkant aufgestellten Bussen, die an den Bürgerkrieg in Aleppo erinnern und Mahnung sein sollen. Um Protest gegen den Inhalt des umstrittenen Kunstobjektes in der Landeshauptstadt geht es dem Schiebocker dabei nicht. Er fragt sich bloß, warum für das „Monument“ als Kunstobjekt Geld da ist, während ihm jahrelang praktiziertes Künstlerdasein streitig gemacht wird.

Weniger Steuer für Kunst

Seit 17 Jahren ist Uwe Gloge-Häntschel Wandmaler. Als er startete, arbeitete er brav mit 19 Prozent Mehrwertsteuer. Bis er von einem Steuerbüro den Tipp bekam, dass das, was er macht, ja Kunst sei und er also nur sieben Prozent Steuer veranschlagen muss. „Zu dem Zeitpunkt war das auch so“, sagt der Schiebocker. Dass später die EU neu definierte, was Kunst ist und was nicht, und dass er darunter nun nicht mehr fällt, sei nie bei ihm angekommen.

Die Steuererklärung ging weiter mit sieben Prozent zum Finanzamt, ohne dass es Reaktionen gegeben habe. Bis vor sechs Jahren. Da kam erstmals Post von der Finanzbehörde mit der Aufforderung, für mehrere Jahre die Differenz der Mehrwertsteuersätze nachzuzahlen. Dagegen wehrt sich Uwe Gloge-Häntschel seitdem. Rechtlich klar ist aus seiner Sicht nach wie vor nicht, welcher Steuersatz für seine Arbeit geltend gemacht werden muss. Tritt er nun Urheberrecht ab, wenn er seine Wandmalerei dem Kunden überlässt oder nicht? Warum findet er das, was er macht, nicht in der Vergabeordnung für Bauleistungen?

Um auf Nummer sicher zu gehen und Firma wie Familie nicht durch sich weiter anhäufende Summen in Gefahr zu bringen, verlangt er seit 2016 wieder 19 Prozent. Außerdem hat er die Forderung über 10 000 Euro Steuerschuld inzwischen beglichen. Mindestens 5 000 Euro könnten weiter offen sein, schätzt er. „Die Steuererklärung ist noch nicht fertig, weil ja alles ruhte.“

Jedes Teil ein Unikat

Aktuell macht der Wandmaler aus Bischofswerda das Fitnessstudio „Fit for Life“ in Kamenz schön. Mit Arbeiten von ihm schmücken sich auch der Tierpark oder das Ärztehaus in Bischofswerda. In Rammenau hat er eine Idee von Familie Ruhig umgesetzt und auf eine Wand, die nicht nackig bleiben sollte, eine Karte der Handwerkerstraße mit den für die jeweiligen Orte typischen Motiven bemalt. Gloge-Häntschel setzt aber auch alte Stühle auf die ihm eigene Art in Szene. Jedes Teil ein Unikat. Als er diese Woche an der Frauenkirche seine Demo abhielt, stand auf einem Schild: „15 000 Euro Steuerschulden, weil das laut EU keine Kunst mehr ist.“

Der Protest blieb nicht unbemerkt. Nur kurz habe er gestanden bis Polizeibeamte seine Personalien aufnahmen „und wissen wollten, was ich hier mache“. Er habe erzählt, wie angespannt seine Situation ist, und dass das Fass zum Überlaufen voll war, als er die Bus-Installation sah. „Sie haben mich dann weiter stehenlassen, unter der Bedingung, dass ich mich ruhig verhalte.“

www.wandmalereien.de

zur Startseite