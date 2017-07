Schiebocker Kantersieg in Niesky Der Bischofswerdaer FV setzt sich beim Landesligisten klar durch. Der Kunstrasenplatz erhält einen Sponsoren-Namen.

© Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. Am Freitag feierte der Bischofswerdaer FV seinen 109. Geburtstag. Einst unter dem Namen Fußball-Club „Germania“ gegründet, ist der Traditionsverein nun auf dem Weg, semi-professionelle Strukturen aufzubauen. Dazu zählt natürlich auch die Vermarktung. Wie bereits vermeldet, wird die Kampfbahn einen neuen Namen erhalten. Der offizielle Akt soll am 18. August über die Bühne gehen. Dann stehen sich im Oberligaderby der BFV 08 und der SV Einheit Kamenz gegenüber.

Die Partie wird dann in der Volksbank Arena, so der neue Stadionname, über die Bühne gehen. „Die Volksbank Dresden Bautzen sicherte sich im Einvernehmen mit dem bisherigen Rechteinhaber Holzwaren Simundt GmbH die Rechte für die nächsten drei Jahre“, erklärte BFV-Präsident Jürgen Neumann. „Holzwaren Simundt steht dem Verein aber auch weiter als Sponsor zur Verfügung.“ Auch für den Kunstrasenplatz und das Nachwuchszentrum interessieren sich Firmen aus der Region. Auf SZ-Nachfrage lüftete Neumann das Geheimnis: „Der Kunstrasen in Bischofswerda Süd trägt ab jetzt den Namen La-Ola-Bolzplatz.“

Derweil „bastelt“ Cheftrainer Erik Schmidt weiterhin an einer schlagkräftigen Mannschaft, die in der Oberliga um den Titel mitspielen kann. Mit dem dritten Vorbereitungsspiel dürfte der Coach recht zufrieden gewesen sein, denn die Schiebocker setzten sich beim Landesligisten FV Eintracht Niesky mit 7:1 (3:0) durch. Zuvor hatten die Schmidt-Schützlinge mit den beiden Regionalligisten VSG Altglienicke (3:6) und FC Oberlausitz Neugersdorf (2:2) die Kräfte gemessen.

In Niesky markierten Frank Zille (2), Tommy Klotke, Dominic Meinel, Marcel Hänsel, Cornelius Gries und Nachwuchsspieler Florian Ebert die BFV-Treffer. Das Ehrentor der Nieskyer, die jetzt vom ehemaligen Bischofswerdaer Torhüter Uwe Kuhl (weilte im Urlaub) betreut werden, erzielte Luca Darius Pluta. Am Mittwoch steht das nächste Übungsspiel an. Ab 19 Uhr gibt Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC seine Visitenkarte ab. Und damit kehrt auch Ex-BFV-Trainer Matthias Müller an seine ehemalige Wirkungsstelle zurück. Seite 2014 trainiert der 62-Jährige die Karl-May-Städter.

Oberliga-Aufsteiger SV Einheit Kamenz hat sein erstes Testspiel im heimischen Stadion der Jugend gewonnen. Das Team von Trainer Frank Rietschel bezwang den Kreisoberligisten Hoyerswerdaer FC standesgemäß mit 10:0 (7:0). Die Lessingstädter gaben zudem die Verpflichtungen von Martin Sobe (21 Jahre/kommt vom FCO Neugersdorf) und dem erst 19-jährigen Johann Wölk (zuletzt Dresdner SC) bekannt.

