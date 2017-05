Schiebocker jagen Spitzenduo Der BFV gastiert am Sonntag in Barleben. Chemie Leipzig stürmt wieder bis an die Tabellenspitze.

Fußball-Oberliga. Endspurt in der Fußball-Oberliga. Am Mittwoch wechselte wieder die Tabellenführung in der Süd-Staffel, denn die BSG Chemie Leipzig gewann das Nachholspiel beim VfL Halle 96 überzeugend mit 4:0 (1:0). Die Saalestädter kassierten in der 40. Minute eine Rote Karte und anschließend die vier Gegentreffer. In der Tabelle führen die Leutzscher nun mit zwei Punkten vor dem VfB Germania Halberstadt. Jeweils vier Punktspiele müssen die beiden heißen Titelanwärter noch absolvieren.

Der Bischofswerdaer FV hat noch fünf Partien vor der Brust, aber der Acht-Punkte-Rückstand auf Chemie Leipzig ist sicher nur noch schwer aufzuholen. Dabei haben die Schiebocker zuletzt eine beeindruckende Serie hingelegt und blieben in neun Spielen infolge ohne Niederlage (sieben Siege, zwei Remis). Allerdings könnte auch die Vizemeisterschaft den Aufstieg in die Regionalliga Nordost bringen. Steigt Jena in die 3. Liga auf und von dort kein NOFV-Verein ab, spielen die beiden Tabellenzweiten der Oberliga Nord und Süd einen weiteren Aufsteiger in die 4. Liga aus.

Am Sonntag ab 13 Uhr gastiert der BFV beim FSV Barleben 1911. Der gastgebende Tabellenzwölfte holte sich zuletzt mit einem 3:1-Erfolg in Markranstädt neues Selbstvertrauen für den Abstiegskampf. Im Hinspiel hatten die Bischofswerdaer einige Mühe, um mit 2:1 zu gewinnen. Ein erneuter Sieg des BFV würde die Hoffnung auf die Vizemeisterschaft nähren. Für Bischofswerda stehen dann noch die Spiele gegen die BSG Gera (H), bei der SG Union Sandersdorf, gegen den FC Carl Zeiss Jena II (H) sowie beim FC Einheit Rudolstadt an. (js)

