Schiebocker groß geehrt Uwe Hänchen bekam am Freitag den Bundesverdienstorden. Ein Preis für ihn und viele andere.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich (Mitte) überreichte den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an Thomas Wittig (links) und Uwe Hänchen. © Matthias Rietschel

Der Stolz stand Uwe Hänchen (53) ins Gesicht geschrieben. Am Freitagnachmittag bekam er in der Staatskanzlei in Dresden von Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich den Bundesverdienstorden überreicht. Dort wurde auch der Kommunalpolitiker Thomas Wittig (63) geehrt.

Uwe Hänchen kann stolz sein. Viele in Bischofswerda und der Region wissen um sein Engagement seit über zwanzig Jahren für die Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“, deren Gründer er auch ist. Um die 80 Kinder, Jugendliche und Erwachsene treten unter seiner Leitung jeden Sommer auf der Waldbühne in Bischofswerda auf. Dabei lernen sie vor vielen Leuten zu sprechen, sicher aufzutreten, diszipliniert zu üben, sie begegnen der Literatur und humanistischen Idealen. Am Ende haben alle Spaß, auch jährlich Tausende Gäste.

Überraschender Vorschlag

Uwe Hänchen selbst war überrascht, dass man ihn für die Auszeichnung vorgeschlagen hat. Zwei Vereinsmitglieder aus Neukirch bzw. Ringenhain waren das. Er nahm den Preis dankend an, aber auch für alle, die er seit Jahren an der Seite weiß. „Solange es so viele Mitstreiter gibt, die wie ich brennen, ist alles gut“, sagte er. Zur Preisverleihung konnte der Geehrte zwölf Gäste mitbringen. Es sei ihm schwer gefallen, es auf so wenige zu reduzieren. Dabei hatte Uwe Hänchen unter anderem die Familie. Von Beginn an spielen seine beiden Kinder mit. Sie wuchsen praktisch mit Winnetou, Old Shatterhand und den vielen Helden aus Büchern von Karl May auf. Inzwischen ist auch Enkel Tristan dabei.

Was für eine große Auszeichnung er bekommt, habe er sich klar gemacht, nachdem der Anruf aus Dresden kam: „Es ist der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.“ Nur wenige bekommen ihn. Vorschläge unterbreiten kann jeder. Der Ministerpräsident bzw. die Staatskanzlei prüft die Vorschläge und übt gegenüber dem Bundespräsidenten ein Vorschlagsrecht aus. Der Bundespräsident entscheidet im Konsens. Als Ordensträger sieht sich Uwe Hänchen nun in einer Reihe unter anderem mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Und Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski. (SZ/ass)

