Schiebocker Auswärtssieg Der Bischofswerdaer FV setzt sich in Brandenburg durch und festigt den dritten Tabellenplatz.

© Symbolbild: dpa

Fußball-Oberliga. Die Serie kann sich sehen lassen: 16 von 18 möglichen Punkten holte die Mannschaft von Cheftrainer Erik Schmidt aus den letzten Partien. Während sich Chemie Leipzig und Germania Halberstadt einen packenden Zweikampf um die Staffelspitze liefern, lauern die Bischofswerdaer auf Rang drei. „Wir sind im Titelkampf noch dabei“, weiß Schmidt nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg in Brandenburg. Schließlich könnten seine Schützlinge noch 24 Zähler dazu buchen.

Die Gastgeber hatten wenige Tage zuvor die Vertragsverlängerung mit Trainer Özkar Gümüs bekannt gegeben, aber der erhoffte Motivationsschub blieb aus. Zwar hielten die Brandenburger die Partie vor der Pause offen, aber danach setzte sich die spielerische Klasse der Bischofswerdaer durch. Tom Hagemann (50.) und der eingewechselte Tommy Klotke (83.) erzielten vor 131 Zuschauern die Tore zum sechsten Auswärtssieg. Es war auch das passende Präsent für Fernando Lenk, der am Spieltag seinen 27. Geburtstag feierte.

Sven Roggentin, Torhüter der Brandenburger, hatte vor der Pause einen Rückstand der Gastgeber verhindert. Vor dem 0:1 sah er dann freilich nicht glücklich aus, Hagemann musste das Leder nur noch ins leere Tor schieben. Mit der Führung im Rücken kontrollierte der BFV das Geschehen, vergab aber einige Chancen, ehe Klotke für den Endstand sorgte. Am kommenden Wochenende stehen für das Spitzentrio Auswärtspartien an. Chemie Leipzig gastiert in Rudolstadt (4.), Halberstadt beim Tabellensiebenten in Gera und die Schiebocker beim Schlusslicht VfL Halle 96. (js)

Bischofswerda: Höhne, Merkel, Schikora, Lenk, Bachmann, Meinel, Huth (46. Cellarius), Töppel, Böttger (70. Klotke), Hagemann (85. Gries) und Zille.

zur Startseite