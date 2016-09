Schiebocker Amateure trainieren wie die Profis Mit Firstbeat wird die Intensität und Effektivität der Einheiten verbessert. Im Heimspiel gegen Jena zählen nur drei Punkte.

Marcus Urban war u. a. Cheftrainer des VfL Hohenstein-Ernstthal und arbeitet im Bereich Leistungsdiagnostik auch für Dynamo. © BFV

Fußball-Oberliga. Am Sonnabend steht in der Fußball-Oberliga das Heimspiel der Bischofswerdaer, aktuell Tabellenneunter der Süd-Staffel, gegen den SV Schott Jena (7.) an. Nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen, wollen Cheftrainer Erik Schmidt und seine Schützlinge unbedingt in die Erfolgsspur zurückfinden. Gespielt wird ab 14 Uhr in der Holzwaren-Simundt-Kampfbahn. Als Schiedsrichter fungiert der erst 23 Jahre alte Denis Waegert aus Berlin. Er leitet seine 26. Oberligapartie.

In dieser Woche warteten die Schiebocker mit einer Pressemitteilung auf, in der sie auf neue Trainingsmethoden hinwiesen, die in der 5. Liga derzeit ein Alleinstellungsmerkmal seien. „Monitoring und Trainingssteuerung sind fester Bestandteil bei Profivereinen. So normal eine solche Technologie in der Ersten Bundesliga sein mag, so ungewöhnlich scheint deren Einsatz zum Beispiel in der Oberliga. Der Bischofswerdaer FV hat sich im Frühjahr für die Zusammenarbeit mit Firstbeat entschieden und nutzt das Sports System täglich“, heißt es in der Mitteilung.

Aber was ist Monitoring? Genau genommen, handelt es sich um einen Überbegriff für alle Arten der systematischen Erfassung (Protokollierung), Messung, Beobachtung oder Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel. „Keiner unserer Spieler ist Vollprofi, die meisten studieren oder arbeiten nebenher. Da muss man das Optimum aus den Trainingseinheiten herausholen und dabei hilft uns das Firstbeat Sports System“, sagt Co-Trainer und Athletik-Coach Marcus Urban. „Wir trainieren viermal in der Woche. Wenn also der gewünschte Trainingseffekt nicht durch die Frequenz erreicht werden kann, müssen wir verstärkt über die Intensität gehen.“

Die Trainer haben damit einen datenbasierten, objektiven Einblick in die Physiologie der Spieler und können auf diese Weise das Training optimieren und trotz weniger Einheiten sehr leistungsorientiert arbeiten. „So bereiten wir die Jungs auch optimal auf die tatsächliche Spielsituation vor“, sagt Urban. „Im Vergleich zu anderen Mannschaften in der Oberliga ist unser Budget relativ klein und da ist das System für uns ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Spielklasse, welches dann den Leistungsvorteil gegenüber den Vereinen mit größerem Budget bringen soll.“

Möglichst keine teuren Einkäufe

Der Fokus liege also nicht auf dem höchst möglichen Einkauf für den Kader, sondern eher auf der Sichtung und Stärkung von Potenzialen in den Spielern. So sei der Verein auch interessanter für junge Fußballer, was auch gut zur Philosophie des BFV passt: „Wir setzen in unserem Training auf die Ausbildung unserer Spieler und darauf, dass sie als Menschen und Athleten weiterkommen“, sagt Marcus Urban, der das System im Frühjahr den Vereinssponsoren während eines Trainingslagers in der Türkei vorgestellt hatte. „Da habe ich ihnen auch einfach mal die Pulsgurte umgelegt und gezeigt, welche Daten und Werte durch die Herzfrequenz berechnet werden können. Dass dies auch alles noch in Echtzeit funktioniert, während die Spieler noch auf dem Platz sind, hat sie schließlich überzeugt.“

Zudem nutzen die BFV-Kicker die Pulsgurte auch außerhalb des Trainings. „Die Jungs tragen die Gurte auch, wenn sie zu Hause oder woanders Einheiten absolvieren“, so Urban. Das helfe bei den zahlreichen Stressoren, die außerhalb des Fußballplatzes im Alltag Einfluss auf die Spieler haben, trotzdem einen Blick auf den physiologischen Zustand der Jungs zu haben und das Training auf die jeweilige Situation auszurichten. „So sind wir einerseits effektiver in der Leistungssteigerung, können aber gleichzeitig auch sehen, wenn ein Spieler vielleicht gar nicht mehr runterkommt“, spricht Marcus Urban die Gefahr von Übertraining an. „Ich denke, das System ist auch eine gute Werbung für unseren Verein. Wir zeigen so, dass wir um eine gute und individuelle Ausbildung bemüht sind.“ Am Ende aber zählen nur die Ergebnisse ... (js)

