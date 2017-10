Schiebock zittert um Achtelfinale Der FSV Neusalza-Spremberg legt Einspruch gegen die Wertung der Drittrundenpartie ein. Budissa muss bei Lok Leipzig ran.

© Uwe Soeder

Fußball. Jürgen Neumann war total überrascht. Der Präsident des Bischofswerdaer FV erfuhr erst nach der Pokalauslosung in Leipzig von einem anhängigen Sportgerichtsverfahren. Damit steht noch nicht fest, ob der FC Eilenburg den FSV Neusalza-Spremberg oder die Schiebocker im Achtelfinale um den Sächsischen Landespokal empfängt. Gespielt werden soll am 31. Oktober. Kein Losglück hatte die FSV Budissa Bautzen, die zum Liga-Kontrahenten 1. FC Lok Leipzig reisen muss.

Beim BFV reagierten Verantwortliche, Trainer und Spieler mit Kopfschütteln auf den Einspruch des Landesklässlers. „Wir haben 3:1 gewonnen und das sollte man sportlich fair anerkennen“, meint BFV-Geschäftsführer Fred Wonneberger. Doch was war am vergangenen Samstag passiert? „Wir hatten die Spielerpässe nicht mit vor Ort. Wenige Minuten vor dem Anpfiff wollte der Mannschaftsleiter der Neusalzaer dann Einsicht.“ Schiedsrichter John Köber aus Dresden vermerkte den Vorfall auf dem Spielprotokoll. Beim Oberliga-Spitzenreiter geht man davon aus, dass das Ergebnis bestehen bleibt. „Alle Spielerdaten sind online erfasst. Der Schiedsrichter kann dadurch alles überprüfen, ohne dass er in die Pässe schauen muss. Alle Jungs, die eingesetzt wurden, waren spielberechtigt, daher ist alles korrekt abgelaufen“, erklärte Fred Wonneberger.

Der Bischofswerdaer Trainer Erik Schmidt wollte sich zum Einspruch nicht weiter äußern, sprach aber „von einer giftigen Atmosphäre vor, während und nach dem Pokalspiel“. Präsident Jürgen Neumann geht von einer Ordnungsstrafe aus, „alles andere wäre doch nicht darstellbar“.

zur Startseite