Schiebock will schickeren Weihnachtsmarkt Glühwein soll es nur noch aus Keramiktassen geben. Selber kaufen will die Stadtverwaltung die Töpfe aber nicht.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Bischofswerda soll es keine Wegwerf-Becher mehr geben. © Archivfoto: Steffen Unger

Glühwein aus billigen Wegwerf-Bechern soll es auf dem Weihnachtsmarkt in Bischofswerda nicht mehr geben. Die Anbieter dürfen das Heißgetränk nur noch in Keramiktassen anbieten. Das geht aus der Ausschreibung hervor, mit der die Stadtverwaltung jetzt Händler bittet, sich um einen der Standplätze zu bewerben.

Neu ist der Wunsch nach Keramiktassen nicht. Es wurde schon im letzten Jahr angeregt, dass keine Getränke mehr in Plastebechern verkauft werden. Nur hätten sich nicht alle Anbieter daran gehalten, sagt die zuständige Mitarbeiterin Jana Kalauch auf Anfrage. In diesem Dezember gebe es im Interesse des Flairs auf dem Weihnachtsmarkt einen neuen Versuch.

Auf dem Striezelmarkt in Dresden gibt es einheitliche Keramiktassen für den Glühweinausschank. An so etwas wird in Bischofswerda nicht gedacht. Hier geht es darum, dass jeder Händler sich die Pötte selbst besorgt. Einheitlich müssen sie nicht sein. Die Stadt selbst verzichtet als Ausrichter auf das Anschaffen von Tassen für alle. Man wolle vermeiden, in Kommission gehen und die Tassen praktisch vorfinanzieren zu müssen, heißt es. Gerechnet wird mit acht bis zehn Anbietern für Glühwein. Außerdem soll es eine möglichst breite Palette an Essen über die Bratwurst hinaus geben“, sagt Jana Kalauch.

Eingeladen wird in Bischofswerda zum Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt traditionell am zweiten Adventswochenende. Das ist in diesem Jahr vom 8. bis 10. Dezember. Dann öffnen auch die Geschäfte am Sonntag. Für den Advent plant Bischofswerda außerdem wieder mit bunt geschmückten Weihnachtsbäumen vor den Geschäften – eine Gemeinschaftsaktion von Werbegemeinschaft, Kindereinrichtungen und Schulen, die zur Premiere 2016 viel Anklang fand. Auch den Lebendigen Adventskalender gibt es erneut. Damit sind kleine tägliche kulturelle Highlights garantiert. Sie werden von Vereinen, Schulen oder Kitas geboten. Die Fäden für die Organisation hatte bisher die Stadtverwaltung in der Hand. Nun übernimmt das erstmals der Verein „Regenbogen“. „Wir freuen uns darauf“, sagt Vorsitzender Robert Geburek auf Anfrage. (SZ/ass)

Bewerbungen der Händler für den Weihnachtsmarkt an: jana.kalauch@bischofswerda.de oder Stadtverwaltung, 01877 Bischofswerda, Altmarkt 1

zur Startseite